Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайтах учреждений культуры.

Так, маленькие нижегородцы приглашаются в театр "Комедiя" на сказку "Праздник сегодня в столице новогодней" (0+) . Она посвящена юбилею Нижнего Новгорода.

"Дед Мороз и Снегурочка провозгласили город новогодней столицей. Князь с Княгиней встречают гостей со всех концов земли с чудесными подарками, но не все приходят в город с добром. Пришли незваными Злюка, Скука и Соловей-разбойник, которые очень хотят испортить праздник. Но дружба, взаимовыручка и символ-защитник города – Олень — помогают с ними справиться, и всем вместе радостно встретить Новый год", - говорится в анонсе.

Даты спектаклей: 24-30 декабря, 2-8 января.

Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина в преддверии праздника порадует малышей и их родителей новой постановкой балета Петра Ильича Чайковского по сказке Гофмана "Щелкунчик" (0+) . В настоящее время артисты театра работают над спектаклем.

"Красивая рождественская история о маленькой девочке с отважным и любящим сердцем. О том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика. А ещё – о доброй фее, сказочной стране и… о чудесных снах, которые обязательно сбудутся, если в них очень и очень верить", - обещают сотрудники театра.

Премьера состоится 24 декабря. Также показы планируются 25, 26, 28, 30 и 31 декабря.

Нижегородский театр юного зрителя в честь праздника повторит постановку по пьесе Светланы Баженовой "Тот самый подарок"(6+). Действие спектакля происходит на фабрике конфет.

"Что происходит на фабрике по изготовлению конфет, как поступают с неправильными сладостями, о чем мечтают карамельки, и добавляют ли волшебство во вкусняшки. Всё, про что раньше нигде не говорили, вы увидите своими глазами", - говорится на сайте театра.

(фото с сайта театра)

Даты спектаклей: 21-30 декабря.

Артисты Нижегородского государственного театра драмы им. М. Горького снова исполнят музыкальную сказку "Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза" (0+) . В центре сюжета загадочная героиня Чучуня, которая хочет "учудить такое, что самой жутко". Помогают ей в этом волшебные герои, среди которых Кащей и Баба Яга.

(фото с сайта театра)

Даты спектаклей: 2-5 января.

Нижегородский государственный академический театр кукол приготовил для детей новогоднюю сказку "Карнавал в волшебном лесу" (0+). Чтобы он состоялся, нужно дождаться Деда Мороза и Снегурочку. Но злые Баба-яга, Водяной, Королева пчел и прочая нечисть спрятали внучку Деда Мороза.

"Герои карнавала Арлекин, Красная Шапочка, Кот ученый и даже сам Дед Мороз спешат на поиски Снегурочки. И в дремучий лес забредут они, и в королевство зеркал, на цветочной поляне и в подводном царстве побывают", - рассказали в театре.

Гости праздника также могут поучаствовать в карнавале, заранее нарядившись в праздничную маску. Обладатель лучшей получит подарок от Деда Мороза и Снегурочки.

Карнавал состоится 18-31 декабря.

В Детском театре "Вера" запланировано к показу новогоднее представление по пьесе Нины Прибутковской "Новогодний сюрприз для Кощея Бессмертного" (6+).

"Под новый год часто случаются чудеса, и даже Кощей Бессмертный может влюбиться по-настоящему. Кто победит в битве за руку Василисы? Надо ли сражаться за любовь? Часы пробьют двенадцать, наступит праздник, и все будут счастливы", - говорится в анонсе.

Даты спектаклей: 19–30 декабря, 2–7 января.

Театр кукол "Мабу" представит маленьким зрителям сразу несколько новогодних представлений:

- "Лавка чудес" (6+) посвящена зимним волшебникам, которые приносят чудеса в город.

"Кто они? Никто не знает. Может гномы, может эльфы.. Но одно мы знаем точно, что без них Новый Год не был бы таким чудесным праздником", - отмечается на сайте театра.

(фото с сайта театра)

Даты спектаклей: 19, 25, 29 декабря, 3, 5 января.

- Героями спектакля "Новый год, Мороз и Кот" (3+) выступают Кот Боб и его друг Сергей Маврин.

"Они покажут историю о том, как они готовятся к Новому Году, но в всё идет не по плану…", - говорится в описании.

(фото с сайта театра)

аты спектаклей: 18, 26, 30 декабря, 6 января.

- "Маленький Дед Мороз" (0+) - это спектакль для малышей.

"Далеко-далеко на севере, где круглый год царит зима, есть затерянная деревушка, где живут Деды Морозы. И среди них самый маленький Дед Мороз, который очень хочет стать большим и тоже дарить подарки", - говорится в анонсе.

Даты спектаклей: 27 декабря, 4 января.

- "сНежная История" (0+) - бэби-спектакль о двух братьях гномиках День и Ночь.

"Когда просыпается один, поднимается солнышко, а вместе с ним просыпается все живое. Но стоит ему задремать, тут же встает второй, и на землю опускается ночь, загораются звёзды и луна…", - рассказывают авторы постановки на сайте.

Даты спектаклей: 24,27 декабря.

- "Перед Зимой Не надышишься" (0+) - бэби-спектакль о дружбе ёжика и медвежонка по мотивам сказок С. Козлова

"Когда рядом верные друзья, всегда найдется выход из любой ситуации. Даже, когда перед самым Новым годом, разыгралась настоящая метель и в лесу замело все тропинки так, что не добраться ни до одной ёлочки, добрый ёжик помогает друзьям встретить праздник…", - говорится в описании спектакля.

Даты спектаклей: 24 декабря, 4 января.

Нижегородский театр музыки и песка также подготовил новогодние песочные ёлки:

- "Планета новогодних ёлок" - песочная анимация по сказке Джанни Родари.

"Однажды в Новогоднюю ночь мальчик Марио попал на другую планету. Там каждый день Новый год, по утрам идет дождь из мятных конфет, где можно проводить время во дворце "Ломай, что придется", кататься на движущихся тротуарах и любоваться ёлками, на которых растут яркие гирлянды! На этой планете нет слов "убивать" и "купить", а всё вокруг — съедобное и вкусное", - говорится в анонсе.

Даты спектаклей: 18, 26 декабря, 2,7 января.

- "Щелкунчик" - песочная анимация по сказке Гофмана.

"Удивительная история, произошедшая с детьми в канун Рождества, оживет на наших глазах благодаря удивительному искусству песочной анимации, живой музыке и голосу чтеца", - обещают в театре.

Даты спектаклей: 31 декабря, 6 января.

- " Холодное сердце" - песочная анимация по мотивам мультфильма.

"Храбрая принцесса Анна и простой парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются в опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, чтобы попытаться найти старшую сестру Анны, Эльзу, нечаянно наложившую заклятье на их королевство и тем самым обрекшую на вечную зиму его жителей", - говорится в описании

Даты спектаклей: 18 декабря, 2, 6, 7 января

- "Волшебная зима Муми Тролля" - песочная анимация по мотивам книг Туве Янссон.

"Муми тролли обычно спят зимой, они даже никогда не видели снега. А в нашей сказке ему предстоит узнать, что такое настоящая зима и Рождество и отправиться в путешествие на поиски Санта Клауса. Его ждут опасные приключения, удивительные встречи и веселый праздник", - сообщается на сайте театра.

Даты спектаклей: 26 декабря.

В Нижегородском кремле - НГИАМЗ запланирована интерактивная программа "Новогодняя кругосветка" .

"2021 году Дед Мороз совсем приуныл. А как тут радоваться, когда планы о кругосветном путешествии, на которое он копил много лет, разрушил карантин?! Сказки сказками, а возраст основной группы риска "65+" никакая магия изменить не может. Вакцину дедушка сделал, а вот QR-код, открывающий границы, похитила Баба Яга", - отмечается на сайте музея.

Вместе со Снегурочкой участники пройдут все точки интерактивного маршрута, отыщут QR-код и помогут вернуть Деду Морозу его праздничное настроение. Компанию им также составит спец-агент национальной безопасности.

Проведение мероприятия запланировано с 23 по 28 декабря.

Отметим, посещение учреждений культуры Нижегородской области в настоящее время возможно только при предъявлении QR-кода с сайта госуслуг, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, или "Мультипасса". На детей это требование не распространяется. Однако, родители без этих документов не смогут сопровождать ребенка на ёлке.