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Общество

Набережная Федоровского откроется после благоустройства в декабре

23 ноября 2021 12:27  [84] Общество

Набережная Федоровского в Нижнем Новгороде откроется после благоустройства в декабре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, основные работы завершены. 

В настоящее время ведутся настройка освещения и устранение недостатков. Подрядчик также приступил к уборке территории.

Напомним, что в процессе благоустройства был существенно увеличен объем работ за счет участия Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома". 

Напомним также, что променад на ул. Заломова открылся для прогулок в августе. 

Ранее сообщалось, что на набережной Федоровского появится "Парк 800-летия". Основная идея проекта – создание "театра природных действий" – общественного пространства, в котором горожане смогут с комфортом проводить досуг. Второй этап реализации проекта пройдет уже в 2022 году. Тогда будут благоустроены участок "Аллеи Дружбы" (по улице Заломова), склоны, Благовещенская площадь, а также Сергиевский овраг и Почтовый съезд. Общая площадь благоустройства второго этапа составит 18 га, уточнили в правительстве.

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Теги:
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