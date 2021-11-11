Олег Лавричев принял участие в церемонии закладки "Капсулы времени" в Нижегородском ЦСМ Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в церемонии закладки "Капсулы времени" будущему поколению сотрудников Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Церемония состоялась в новом корпусе Нижегородского ЦСМ, где расположена уникальная полубезэховая камера, построенная в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". По информации центра, комплекс позволяет проводить испытания на электромагнитную совместимость от бытовых электроприборов до транспортных средств в соответствии с международными методиками.

Предполагается, что капсула времени с посланием и фотографией участников торжественной церемонии будет открыта потомками через 50 лет.

Торжественное мероприятие было посвящено 121-летию Нижегородского ЦСМ. В нем также приняли участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев и глава администрации Советского района Сергей Колотов.

(фото: Гордума Нижнего Новгорода)

Директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов рассказал гостям об основных направлениях деятельности центра и провел экскурсию по рабочим помещениям сотрудников, музею и бюро приемки. Он также продемонстрировал современное эталонное оборудование и "эталон ветеран", выполнявший роль государственного первичного эталона единицы силы во время Великой Отечественной войны.

"Мы продолжаем ценить прошлое – сохранять традиции, заложенные нашими предшественниками. Создавать будущее – воспитывать молодые кадры. Все также сквозь года мы ответственно и качественно делаем свою работу – быть полезными обществу и региону, обеспечивать единство измерений, ежедневно вносить вклад в формирование и реализацию единой политики в сфере стандартизации, метрологии и сертификации, защищать права потребителей. Ставим перед собой амбициозные задачи, не боимся меняться, открывать новые горизонты", – отметил Денис Миронов.

В свою очередь Олег Лавричев рассказал, что посещал с рабочим визитом Нижегородский ЦСМ год назад.

"Сегодня мы видим, как центр меняется на глазах, меняется его облик, динамично расширяется сфера компетенций, ресурсные возможности, внедряются новые технологии и оборудование. Благодаря усилиям и руководителя, и всей команды мы видим и можем гордиться, что Нижегородский центр стандартизации является в России, наверное, самым оснащенным и самым современным во всех смыслах этого слова", - сказал он.

"Очень рад тому, что в рамках проекта "Международная кооперация и экспорт" Центру удалось реализовать создание опорной лаборатории, где имеются возможности проводить уникальные виды испытаний и исследований. Это открывает широкие возможности для промышленности региона в плане аккредитации продукции, поставляемой на экспорт", – добавил председатель Гордумы.

Олег Лавричев обратил внимание, что все знают о работе врачей, но мало кто знает о профессии метролога и работе метрологической службы.

"Ни один врач не сможет работать без устойчивой и эффективной работы службы метрологии, потому что средства измерения – это контроль, качество и точность работы многих сфер человеческой деятельности и, конечно, промышленности. Вся промышленность основана на точности, своевременности, качестве работы средств измерения. Сегодня я всем вам желаю успехов и плодотворной работы. И в будущем работать над тем, чтобы центр уверенно держал лидирующие позиции и в Приволжском федеральном округе, и в стране", – подчеркнул он.

В завершении торжественной церемонии Олег Лавричев вручил лучшим сотрудникам Центра юбилейные медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода", Почетные грамоты и Благодарственные письма городской Думы, а также памятные подарки.