Определяются места для установки новогодних елей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
23 ноября 2021 18:50  [63] Олег Лавричев принял участие в церемонии закладки "Капсулы времени" в Нижегородском ЦСМ
23 ноября 2021 18:47  [40] Более 32 тысяч обращений поступило в службу 112 от жителей Нижегородской области за прошлую неделю
23 ноября 2021 18:18  [103] Жители Нижнего Новгорода предложили 84 инициативных проекта для участия в программе "Вам решать!"
23 ноября 2021 17:49  [90] Нижегородских разработчиков пригласили принять участие в ИИ-акселераторе для стартапов
23 ноября 2021 17:37  [102] Олег Лавричев: "Местные сообщества – это двигатель устойчивого развития территорий"
23 ноября 2021 17:06  [107] Молодежь в Нижнем Новгороде стала дольше говорить по телефону и чаще сидеть в интернете
23 ноября 2021 17:05  [141] Четыре новых соседских центра откроются в Нижнем Новгороде этой зимой
23 ноября 2021 16:33  [2623] Обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 60 лет введена в Нижегородской области
23 ноября 2021 16:30  [184] Нелегальную охоту на лося зафиксировала фотоловушка в Павловском районе
23 ноября 2021 16:16  [213] Парковка будет запрещена на участках улиц Верхне-Печерской, Бринского и Богдановича
Общество

Олег Лавричев принял участие в церемонии закладки "Капсулы времени" в Нижегородском ЦСМ

23 ноября 2021 18:50  [63] Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в церемонии закладки "Капсулы времени" будущему поколению сотрудников Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Церемония состоялась в новом корпусе Нижегородского ЦСМ, где расположена уникальная полубезэховая камера, построенная в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". По информации центра, комплекс позволяет проводить испытания на электромагнитную совместимость от бытовых электроприборов до транспортных средств в соответствии с международными методиками.

Предполагается, что капсула времени с посланием и фотографией участников торжественной церемонии будет открыта потомками через 50 лет.

Торжественное мероприятие было посвящено 121-летию Нижегородского ЦСМ. В нем также приняли участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев и глава администрации Советского района Сергей Колотов.

(фото: Гордума Нижнего Новгорода)

Директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов рассказал гостям об основных направлениях деятельности центра и провел экскурсию по рабочим помещениям сотрудников, музею и бюро приемки. Он также продемонстрировал современное эталонное оборудование и "эталон ветеран", выполнявший роль государственного первичного эталона единицы силы во время Великой Отечественной войны.

"Мы продолжаем ценить прошлое – сохранять традиции, заложенные нашими предшественниками. Создавать будущее – воспитывать молодые кадры. Все также сквозь года мы ответственно и качественно делаем свою работу – быть полезными обществу и региону, обеспечивать единство измерений, ежедневно вносить вклад в формирование и реализацию единой политики в сфере стандартизации, метрологии и сертификации, защищать права потребителей. Ставим перед собой амбициозные задачи, не боимся меняться, открывать новые горизонты", – отметил Денис Миронов.

В свою очередь Олег Лавричев рассказал, что посещал с рабочим визитом Нижегородский ЦСМ год назад.

"Сегодня мы видим, как центр меняется на глазах, меняется его облик, динамично расширяется сфера компетенций, ресурсные возможности, внедряются новые технологии и оборудование. Благодаря усилиям и руководителя, и всей команды мы видим и можем гордиться, что Нижегородский центр стандартизации является в России, наверное, самым оснащенным и самым современным во всех смыслах этого слова", - сказал он.

"Очень рад тому, что в рамках проекта "Международная кооперация и экспорт" Центру удалось реализовать создание опорной лаборатории, где имеются возможности проводить уникальные виды испытаний и исследований. Это открывает широкие возможности для промышленности региона в плане аккредитации продукции, поставляемой на экспорт", – добавил председатель Гордумы.

Олег Лавричев обратил внимание, что все знают о работе врачей, но мало кто знает о профессии метролога и работе метрологической службы.

"Ни один врач не сможет работать без устойчивой и эффективной работы службы метрологии, потому что средства измерения – это контроль, качество и точность работы многих сфер человеческой деятельности и, конечно, промышленности. Вся промышленность основана на точности, своевременности, качестве работы средств измерения. Сегодня я всем вам желаю успехов и плодотворной работы. И в будущем работать над тем, чтобы центр уверенно держал лидирующие позиции и в Приволжском федеральном округе, и в стране", – подчеркнул он.

В завершении торжественной церемонии Олег Лавричев вручил лучшим сотрудникам Центра юбилейные медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода", Почетные грамоты и Благодарственные письма городской Думы, а также памятные подарки.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph