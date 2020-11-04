Названы сроки открытия аквапарка на пр.Гагарина Общество

Фото: из соцсети Instagram, Океанис

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Владелец нижегородского аквапарка "Океанис" (ООО "Акватория развлечений") назвал сроки его открытия. Информация об этом появилась на странице аквапарка в соцсети Instargam.

"Уже совсем скоро откроется огромный комплекс нескончаемых водных развлечений, аквапарк Океанис. Он будет действительно большой - 40 тысяч квадратных метров! Каждый найдет отдых себе по душе, от неспешного плаванья по ленивой реке до экстремальных горок, захватывающих дух", - заявили представители компании.

В ответ на вопрос, когда именно ждать открытия аквапарка, нижегородцы получили ответ – в августе 2021 года.

Ранее сообщалось, что компания получила разрешение продлить срок строительства до сентября 2021 года.

На изменение сроков повлияла пандемия коронавируса, когда подрядные организации не могли выйти на объект из-за режима повышенной готовности. Кроме того, карантин влиял на поставку зарубежного оборудования, необходимого для возведения объекта.

При этом "Акватория развлечений" считала возможным ввести объект в эксплуатацию уже в I квартале следующего года.

Напомним, что изначально инвестор планировал открыть комплекс с аквапарком в августе 2016 года, а потом в IV квартале 2019 года. В январе назывался срок сентябрь 2020 года.

Инвестиции в строительство развлекательного комплекса составляют 5 млрд рублей.

После ввода объекта в эксплуатацию на территории Нижнего Новгорода будет функционировать закрытый аквапарк "Океанис" круглогодичного посещения на 1,5 тысячи человек. В нем будет находится девять полноразмерных горок и детский комплекс. Кроме того, в состав комплекса войдет термальный блок, где расположатся бани и сауны: инфракрасные бани, парильные римские, финская сауна, комплекс хамам и другие (более 21 вида). Помимо этого комплекс включает в себя зону фитнеса.

Также в перечень объектов, входящих в состав комплекса, входят торговый центр с предприятиями общественного питания и детской развлекательной зоной.