Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде полностью откроется до 20 декабря

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Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде полностью откроется после благоустройства до 20 декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.
Такая дата окончания работ обозначена в муниципальном контракте, заключенном с подрядной организацией АО ГК "ЕКС".
По информации заказчика МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода", техническая готовность объекта сейчас составляет 95%.
В настоящее время завершаются работы по устройству объектов ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, монтажу опор освещения и установке парковых объектов.
Напомним, что в настоящее время парк работает в тестовом режиме каждый день с 7:00 до 22:00 со входами на остановках "Медицинская" и "Сурикова". Отметим, что открыта только часть парка от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Вход туда свободный.
Речь идет о верхнем пласте парка. Cтоимость контракта на благоустройство составила 3,74 млрд рублей. Компания отреставрировала входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Также был благоустроен существующий мемориальный комплекс "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквер "Первых маевок". Кроме того, в парке установили малые архитектурные формы, создали детские и спортивные площадки, а также некапитальные парковые павильоны, которые выполнены из дерева и стекла.
Ранее в Нижнем Новгороде была представлена концепция развития озеленения парка "Швейцария" на 2021-2026 годы.
Напомним также, что лыжню проложат в нижегородском парке "Швейцария" в этом году.
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