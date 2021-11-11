Вылеты в Уфу возобновились из нижегородского аэропорта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вылеты в Уфу возобновились из нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно информации, полеты будет осуществлять авиакомпания Pegas Fly два раза в в неделю по понедельникам и субботам.

По понедельникам вылеты из Нижнего Новгорода запланированы на 02:10, прибытие в столицу Республики Башкортостан в 05:40. Обратный рейс из Уфы состоится в 06:35, прибытие в нижегородский аэропорт – в 06:20.

По субботам вылеты из Нижнего Новгорода - в 01:45 с прилетом в Уфу 05:15. Рейсы в обратном направлении - в 06:25 вылет из Уфы, прибытие в аэропорт имени В.П. Чкалова – в 06:10.

Как сообщалось ранее, вылеты в Махачкалу открылись из нижегородского аэропорта.

С конца октября нижегородский аэропорт перешел на зимнее расписание. В этот период запланированы полеты по 32 направлениям, 19 из которых – по России.