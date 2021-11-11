Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Определяются места для установки новогодних елей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 ноября 2021 09:09  [122] Вылеты в Уфу возобновились из нижегородского аэропорта
29 ноября 2021 19:20  [232] Пятнадцать нижегородцев с инвалидностью приняли участие в конкурсе красоты и достижений "Я все могу"
29 ноября 2021 18:58  [238] Подъезд к посёлку Идеал в Нижегородской области отремонтировали по нацпроекту
29 ноября 2021 18:26  [539] Дорожную компанию наказали на 2,3 млн рублей за укладку асфальта в снег в Нижнем Новгороде
29 ноября 2021 17:51  [247] Цикл детских экскурсий "Посмотри на Нижний" продолжится в 2022 году
29 ноября 2021 17:42  [252] Новый аппарат УЗИ экспертного класса поступил в женскую консультацию №3 Нижнего Новгорода
29 ноября 2021 17:25  [269] Экспертная сессия "Теория и практика создания инклюзивных цифровых сервисов" состоялась в Нижнем Новгороде
29 ноября 2021 16:36  [201] Артём Кавинов: "Решающий фактор при выборе проектов "Вам решать!" – активное участие жителей"
29 ноября 2021 16:22  [239] Почти 100 жалоб на нарушения водоохранного законодательства рассмотрело Минэкологии Нижегородской области в 2021 году
29 ноября 2021 16:15  [292] Открытие общественного туалета на Б.Покровской перенесено на 2022 год
Общество

Вылеты в Уфу возобновились из нижегородского аэропорта

30 ноября 2021 09:09  [122] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вылеты в Уфу возобновились из нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно информации, полеты будет осуществлять авиакомпания Pegas Fly два раза в в неделю по понедельникам и субботам.

По понедельникам вылеты из Нижнего Новгорода запланированы на 02:10, прибытие в столицу Республики Башкортостан в 05:40. Обратный рейс из Уфы состоится в 06:35, прибытие в нижегородский аэропорт – в 06:20.

По субботам вылеты из Нижнего Новгорода - в 01:45 с прилетом в Уфу 05:15. Рейсы в обратном направлении - в 06:25 вылет из Уфы, прибытие в аэропорт имени В.П. Чкалова – в 06:10.

Как сообщалось ранее, вылеты в Махачкалу открылись из нижегородского аэропорта.

С конца октября нижегородский аэропорт перешел на зимнее расписание. В этот период запланированы полеты по 32 направлениям, 19 из которых – по России.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph