Новое жильё или денежные компенсации получат собственники квартир дома №17 по улице Краснодонцев Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Квартиры в новостройке, нежилое помещение или денежные компенсации получат собственники из дома №17 по улице Краснодонцев. Об этом первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин заявил на встрече с жильцами аварийного дома.

Напомним,11 июля 2020 года в доме №17 по ул. Краснодонцев произошёл взрыв бытового газа. Следствие установило, что главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Власти приняли решение снести здание.

После взрыва и разрушения части дома в июле прошлого года был введен режим чрезвычайной ситуации. Все жители были временно расселены по договорам коммерческого найма за счёт средств, поступивших из резервного фонда правительства Нижегородской области.

Во время встречи с жильцами пострадавшего дома Дмитрий Сивохин заявил, что каждому из собственнику помещений предложено два варианта: альтернативное помещение взамен утраченного или денежная выплата в кратчайшие сроки.

"Мы прекрасно понимаем степень ответственности. Данная ситуация находится на личном контроле у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и у главы города Юрия Шалабаева", - отметил первый заместитель главы администрации.

Также Дмитрий Сивохин сообщил, что стоимость квартир и нежилых помещений будет оценена независимым оценщиком, которого определят в результате конкурсной процедуры.

Жители, выбравшие денежную компенсацию, получат выплаты в первой половине следующего года.

Для расселения жителей аварийного дома возведут новостройку по адресу: ул. Героя Васильева, 31 до 1 декабря 2023 года. На данный момент уже заключен контракт с подрядчиком, ведётся проектирование. Отмечается, что планировочные решения квартир будут максимально близки к тем, что были в старом доме, а метраж в квартирах будет сопоставимым.

Кроме того, с 1 января 2022 года повышается размер компенсации за найм жилья для жителей аварийного дома. Так, за аренду 1-комнатной квартиры собственникам компенсируют 19 тыс. рублей, 2-комнатной – 20 тыс. рублей, 3-и 4-комнатных – 25 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жильцов пострадавшего от взрыва газа дома на ул. Краснодонцев расселят уже до конца года.