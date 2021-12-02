Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода починят в ближайшее время Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода, установленные у Нижегородского государственного театра драмы им. Горького, починят в ближайшее время. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в АНО "Центр 800".

О том, что часы перестали работать, сообщили нижегородцы в соцсетях. Согласно информации, часы просто потухли.

"Часы не работают, потому что поврежден кабель, их починят", - пояснили в АНО.

Напомним, что часы обратного отсчета открыли 18 апреля. Они сделаны на основе дизайна Кулибина. Изначально часы отсчитывали время до старта гала-шоу, но в последние месяцы они показывали время.

По информации АНО "Центр 800", после Нового года часы будут перенесены в один из парков. Однако, окончательного решения еще не принято.

Ранее сообщалось, что часы могут перенести в парк Кулибина. Директор Нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина сообщала, что часы могут установить в парке как раз после Нового года.

Напомним также, что в 2022 году парк Кулибина могут благоустроить, но это будет зависеть от уровня финансирования.