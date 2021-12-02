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Общество

Дом на ул. Провиантской в Нижнем Новгороде из фильма "Жмурки" признали выявленным ОКН

06 декабря 2021 12:28  [157] Общество

Фото: https://www.google.ru/maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дом на ул. Провиантской в Нижнем Новгороде из фильма "Жмурки" признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщила градозащитница Анна Давыдова на своей странице в соцсети Facebook.

Речь идет о доме №8. Это двухэтажный деревянный дом 1917 года постройки.

Анна Давыдова отметила, что пока статус только на год. Работа по включению здания в реестр ОКН будет продолжена.

Напомним, что криминальная комедия "Жмурки" практически полностью была снята в Нижнем Новгороде. Cъемки этой картины проходили в исторической части города – на улицах Рождественской, Ильинской, Большой Печерской, Провиантской, Верхневолжской и Нижневолжской набережных. Дом №8 также фигурировал в фильме.

Ранее сообщалось, что десять стрит-арт объектов появится в Нижнем Новгороде на местах съемок известных кинокартин.

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Теги:
Кинематограф Объекты культурного наследия
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