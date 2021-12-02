Более 250 нижегородцев получили травмы при падении на льду Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двести пятьдесят один нижегородец получил травмы при падении на льду с 29 ноября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф".

Из них 37 человек - несовершеннолетние.

В результате было госпитализировано 19 человек. Несовершеннолетних среди них не было.

Напомним, в минувшие выходные Нижегородскую область накрыл ледяной дождь.

Ранее сообщалось, что коммунальные и дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности перед ожидаемым снегопадом 7 и 8 декабря. Также колебания температуры от +3° до -8° ожидаются в Нижегородской области.