Более 250 нижегородцев получили травмы при падении на льду

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Двести пятьдесят один нижегородец получил травмы при падении на льду с 29 ноября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф".
Из них 37 человек - несовершеннолетние.
В результате было госпитализировано 19 человек. Несовершеннолетних среди них не было.
Напомним, в минувшие выходные Нижегородскую область накрыл ледяной дождь.
Ранее сообщалось, что коммунальные и дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности перед ожидаемым снегопадом 7 и 8 декабря. Также колебания температуры от +3° до -8° ожидаются в Нижегородской области.
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