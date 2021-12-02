Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 декабря 2021 14:49  [29] Сбор старой бытовой техники на переработку пройдёт в Нижнем Новгороде 19 декабря
07 декабря 2021 14:35  [63] Главы районов Нижнего Новгорода просят внести изменения в законодательство о вывозе ТКО
07 декабря 2021 14:24  [57] АО "Вимм-Билль-Данн" оштрафовали почти на 500 тысяч рублей за нарушения природоохранных требований
07 декабря 2021 14:01  [108] Антитеррористическое командно-штабное учение прошло в Нижегородской области
07 декабря 2021 13:49  [95] Ремонт нескольких лестниц проведут в Нижегородском районе в 2022 году
07 декабря 2021 13:43  [99] Тяжёлая техника будет помогать автомобилям на федеральных трассах Нижегородской области в условиях непогоды
07 декабря 2021 13:38  [201] Проект по переработке тарного стекла планируется запустить в Нижнем Новгороде к осени 2022 года
07 декабря 2021 13:30  [178] Сильная метель накроет Нижегородскую область в ближайшие часы
07 декабря 2021 13:18  [125] Более 240 дворов благоустроят в Нижнем Новгороде в следующем году
07 декабря 2021 13:06  [148] "Мерч" для Красной армии обнаружили во время раскопок на Большой Печёрской улице
Общество

Ремонт нескольких лестниц проведут в Нижегородском районе в 2022 году

07 декабря 2021 13:49  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Ремонт нескольких лестниц проведут в Нижегородском районе в 2022 году. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на администрацию района.

Согласно информации, речь идет о лестнице от Зеленского съезда на улицу Почаинскую.

Помимо этого, запланирован ремонт лестничного схода от дома № 142 по улице Родионова к частному сектору "Слобода Печеры", церкви Преображения и набережной гребного канала.

По просьбам жителей будет выполнен ремонт тротуара и лестницы в районе дома № 13 по улице Лопатина. Запланирована и модернизация освещения лестничных сходов в районе домов № 5/1, 3, 1, 1 и 2 по улице Бринского.

Как сообщалось ранее, лестницы со смотровыми площадками открыли на территории Лопатинского оврага.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph