Ремонт нескольких лестниц проведут в Нижегородском районе в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Ремонт нескольких лестниц проведут в Нижегородском районе в 2022 году. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на администрацию района.

Согласно информации, речь идет о лестнице от Зеленского съезда на улицу Почаинскую.

Помимо этого, запланирован ремонт лестничного схода от дома № 142 по улице Родионова к частному сектору "Слобода Печеры", церкви Преображения и набережной гребного канала.

По просьбам жителей будет выполнен ремонт тротуара и лестницы в районе дома № 13 по улице Лопатина. Запланирована и модернизация освещения лестничных сходов в районе домов № 5/1, 3, 1, 1 и 2 по улице Бринского.

Как сообщалось ранее, лестницы со смотровыми площадками открыли на территории Лопатинского оврага.