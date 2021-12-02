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Ремонт нескольких лестниц проведут в Нижегородском районе в 2022 году. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на администрацию района.
Согласно информации, речь идет о лестнице от Зеленского съезда на улицу Почаинскую.
Помимо этого, запланирован ремонт лестничного схода от дома № 142 по улице Родионова к частному сектору "Слобода Печеры", церкви Преображения и набережной гребного канала.
По просьбам жителей будет выполнен ремонт тротуара и лестницы в районе дома № 13 по улице Лопатина. Запланирована и модернизация освещения лестничных сходов в районе домов № 5/1, 3, 1, 1 и 2 по улице Бринского.
Как сообщалось ранее, лестницы со смотровыми площадками открыли на территории Лопатинского оврага.
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