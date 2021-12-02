ПСБ предоставил бизнесу возможность приема онлайн-платежей в Telegram Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПСБ предоставил бизнесу возможность приема онлайн-платежей в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ПСБ в числе первых российских банков запустил новое решение для торгово-сервисных предприятий, позволяющее принимать платежи через мессенджер Telegram, Теперь предприниматель, став клиентом ПСБ, может создать чат-бот своего магазина в одном из самых популярных мессенджеров и подключить к нему услугу интернет-эквайринга, что позволит его клиентам делать покупки, не выходя из привычного канала коммуникации.

"ПСБ развивает цифровые услуги и меняет саму парадигму банковского обслуживания. Мы нацелены на развитие сервисов, которые будут доступны клиентам в удобных для них каналах общения, а это в первую очередь мессенджеры, которые в настоящее время используются не только для личных целей, но и все чаще для деловых. Поэтому вслед за первым на российском рынке чат-банком для бизнеса в мессенджерах, позволяющим выставлять и оплачивать счета, ПСБ запустил также сервис, который дает возможность создать интернет-магазин и принимать там платежи. Магазин в Telegram может стать как единственной, так и дополнительной площадкой для ведения бизнеса. Новая услуга будет интересна индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям, например, продающим цветы, чай или кофе, выпечку, оказывающим услуги фитнеса, обучающим курсам, благотворительным фондам и другим торгово-сервисным предприятиям или предпринимателям с небольшими объемами выручки", - сказал Роман Гаврилов, вице-президент, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса.

Если у действующего клиента ПСБ есть договор на интернет-эквайринг и он хочет воспользоваться преимуществами магазина в Telegram, то ему достаточно направить в ПСБ заявку о подключении такого сервиса. Новому клиенту, который хотел бы создать магазин в мессенджере и проводить там платежи через ПСБ, необходим только договор с банком на интернет-эквайринг.

ПСБ реализовал возможность фискализации транзакций в Telegram-магазине, в ближайшее время также станет доступна оплата с помощью популярных платежных сервисов.