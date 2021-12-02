Движение по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде затруднено из-за обрыва контактного провода троллейбусов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде оказалось затруднено из-за обрыва контактного провода троллейбусов. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Согласно информации, провод оборвало напротив дома №312. По предварительным данным, причиной стал зацеп негабаритного транспортного средства за контактную сеть.

В результате происшествия правая полоса движения по направлению выезда из города полностью перекрыта.

Специалисты "Нижегородэлектротранс" просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и выбирать альтернативные пути проезда.