Движение по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде затруднено из-за обрыва контактного провода троллейбусов

Движение по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде оказалось затруднено из-за обрыва контактного провода троллейбусов. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".
Согласно информации, провод оборвало напротив дома №312. По предварительным данным, причиной стал зацеп негабаритного транспортного средства за контактную сеть.
В результате происшествия правая полоса движения по направлению выезда из города полностью перекрыта.
Специалисты "Нижегородэлектротранс" просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и выбирать альтернативные пути проезда.
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