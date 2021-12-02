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Общество

Более 11 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки

09 декабря 2021 14:25  [34] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 11 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие сутки. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, помимо этого была выполнена откачка более 130 кубометров воды. За сутки для обработки дорог и тротуаров было израсходовано 23 тонны реагентов и более 1 тыс. тон песко-соляной смеси.

В соответствии с поручением главы города Юрия Шалабаева количество дорожных рабочих и спецтехники, работающих на улицах города, было доведено до максимума – в прошедшие сутки было задействовано более 1000 дорожных рабочих и почти 400 единиц техники.

Напомним, что ранее мэр остался недоволен качеством уборки дворов и тротуаров. С 8 декабря он ввел режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде в связи с непрерывным снегопадом. Этот режим повысит ответственность глав районов и подведомственных организаций, занимающихся уборкой снега в городе.

По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится в регионе к концу текущего дня. Ночью ожидается сильное похолодание - до -17°.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Снег
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