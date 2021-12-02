Похолодание до -17° ожидается в Нижегородской области к концу недели Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Похолодание до -17° ожидается в Нижегородской области к концу недели.

По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман. Температура воздуха будет составлять -3..-5°. Вечером вновь выпадет небольшой снег. Ночью в регионе заметно похолодает. Столбики термометров снизятся до отметки в -15..17°.

В пятницу, 10 декабря в Нижегородской области на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Днем температура воздуха будет находиться в пределах -12..14°.

11 декабря ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью составит -15..17°, днем чуть теплее -11..13°, ветер слабый.

12 декабря в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается ясная погод. Днем синоптики прогнозируют температуру воздуха в -10..12°.

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде дорожные службы ликвидируют последствия двухдневного непрерывного снегопада. Только за 7 декабря в Нижнем Новгороде выпало более 40% месячной нормы осадков. Основной удар пришёлся на центральные районы Нижегородской области: Нижний Новгород, Павлово, Дзержинск.

В столице ПФО в настоящее время введен режим повышенной готовности в связи с непрерывным снегопадом.

По словам мэра города, введение режима повышенной готовности должно повысить ответственность глав районов и подведомственных организаций, занимающихся уборкой снега в Нижнем Новгороде.