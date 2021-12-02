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Общество

Категория льготных пользователей платными парковками расширена в Нижнем Новгороде

14 декабря 2021 12:44  [182] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Многодетные семьи из Нижегородской области теперь могут бесплатно пользоваться платными парковками на территории регионального центра. Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали расширение категории льготных пользователей на заседании 14 декабря.

Под многодетной семьей понимается семья, имеющая на содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет. Согласно изменениям, право на размещение автомобиля на платной парковке будет предоставляться одному из родителей.

Положение также дополнено двумя разделами, регулирующими вопросы получения, срока действия, продления и аннулирования резидентных и льготных парковочных разрешений отдельными категориями нижегородцев.

Напомним, Дума Нижнего Новгорода утвердила перечень льготных пользователей платных парковок на заседании в октябре. Среди них: участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, один из родителей или опекунов в многодетной семье, инвалиды. Также льготные права на пользование парковками предоставлено владельцам электромобилей.

Кроме того, в список включены резиденты (жители домов, расположенных рядом с парковками), размер годовой резидентной платы для них составит 3000 рублей.

Напомним также, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

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Теги:
Городская дума Льготы Парковка
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