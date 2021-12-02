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Культура и отдых

Нижегородский цирк исполнит желания зрителей к Новому году

15 декабря 2021 17:37  [6] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Росгосцирк" запускает новогоднюю акцию "Цирк-волшебник". Об этом сообщается на официальном сайте государственной организации культуры. 

Нижегородский государственный цирк им. Маргариты Назаровой заявил о том, что примет участие в акции. В ее рамках цирк исполнит мечты жителей региона. 

Каждый зритель вне зависимости от возраста может написать письмо со своим желанием, связанным с цирком, и принести его до 26 декабря в кассу учреждения по адресу: уН.Новгород, ул. Коммунистическая, 38.

"Попасть на репетицию циркового спектакля, покормить артистов-животных, получить автограф любимого циркового артиста", - приводят примеры возможных желаний в "Росгосцирке".

На письме обязательно должны быть имя, название учебного заведения, специального учреждения (для детей с ОВЗ) или места работы.

В результате будет выбрано 13 желаний (3 из которых – детей с ОВЗ), которые будут выполнены до 20 января. Отмечается, что счастливчиков выберут общественные деятели, артисты и цирковые животные.

Напомним, основной манеж отремонтировали в Нижегородском цирке в 2020 году.

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Теги:
Новый год Цирк
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