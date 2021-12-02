Пункт вакцинации от COVID-19 откроется в нижегородском ТРЦ "OCEANIS Mall" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пункт вакцинации от COVID-19 в ближайшее время откроется в торгово-развлекательном центре "OCEANIS Mall" на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Работу пункта вакцинации будет обеспечивать городская поликлиника №35.

Напомним, ТРЦ "OCEANIS Mall" открылся в Нижнем Новгороде 25 ноября. Общая площадь торгового центра составляет более 60 тысяч кв.м., арендная - 35 тысяч кв.м. (110 магазинов).

Также привиться против коронавируса можно в торговых центрах: "Индиго", "Фантастика", "Седьмое небо", "Небо". Они работают на протяжении всего дня. Всего в Нижегородской области организовано почти 150 пунктов вакцинации.

Добавим, что нижегородские пункты вакцинации от COVID-19 стали доступны в приложениях "Яндекс.Карты" и "Google Карты".