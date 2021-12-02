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Общество

Председатель СК РФ потребовал отчета о восстановлении прав жителей пострадавшего от взрыва дома на ул. Краснодонцев

05 января 2022 18:12  [127] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доложить о принимаемых следствием мерах для содействия восстановлению прав жителей пострадавшего от взрыва дома на ул. Краснодонцев в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Ранее жители в ходе личных приемов в режиме видео-конференц-связи пожаловались Александру Бастрыкину на затягивание сроков предоставления им жилья и другие проблемы. В настоящее время следователями СК России по Нижегородской области расследуются уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления по Нижегородской области Александру Дынькову оперативно доложить о выполнении ранее данных им поручений после приема граждан и других принимаемых следствием мерах по восстановлению нарушенных прав граждан",  - говорится на сайте ведомства.

Добавим, что 31 декабря юрист из Нижнего Новгорода Алена Миронова рассказала на своей странице в соцсети Facebook, что жители 108 квартир дома на ул. Краснодонцев получили денежные компенсации за утраченное жилье.

Ранее сообщалось, что квартиры в новостройке, нежилое помещение или денежные компенсации получат собственники из дома №17 по улице Краснодонцев. 

Напомним,11 июля 2020 года в доме №17 по ул. Краснодонцев произошёл взрыв бытового газа. Следствие установило, что главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Власти приняли решение снести здание.

Для расселения жителей аварийного дома возведут новостройку по адресу: ул. Героя Васильева, 31 до 1 декабря 2023 года. На данный момент уже заключен контракт с подрядчиком, ведётся проектирование. Отмечается, что планировочные решения квартир будут максимально близки к тем, что были в старом доме, а метраж в квартирах будет сопоставимым.

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Теги:
Взрыв газа СК РФ Снос
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