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Главы районных администраций отчитались о ходе работ по устранению последствий снегопада в Нижнем Новгороде

12 января 2022 18:20  [29] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Главы районных администраций 12 января проверили работу подрядчиков по устранению последствий аномального снегопада в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в мэрии.

Ранее Юрий Шалабаев назвал работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах "безобразной" и потребовал от глав районов и АТИ обеспечить контроль за работой данных организаций, а в случае необходимости штрафовать.

На недавнем заседании оперативного штаба глава Нижнего Новгорода жёстко раскритиковал работу ответственных за уборку снега лиц. Он отметил, что по основным магистралям видно, что была проведена работа, вот во дворах ситуация обстоит гораздо хуже.

Глава Сормовского района Светлана Горбунова рассказала, что ночью в районе вывоз снега производился на улицах Базарной, Исполкома, Вождей Революции. Было вывезено около 2 тыс. кубометров снега. Днём 12 января уборка с привлечением эвакуатора производится на улицах Павла Мочалова, Ефремова, Старой Канаве. Кроме того, расчищаются улицы Культуры и Героев Космоса, в посёлках Народном и Высоково.

Глава Сормовской администрации добавила, что проблемы сохранились на внутриквартальных проездах и во дворах. По мере освобождения техники, бригады работают по заявкам жителей.

И.о. главы Канавинского района Александр Вовненко сообщил, что с центральных магистралей района в настоящее время вывозят снег, расчищаются внутриквартальные проезды и территории частного сектора.

Для более эффективной работы снегоуборочной техники Вовненко попросил нижегородцев по ночам убирать автомобили с обочин основных дорог, а в дневное время - с обочин внутриквартальных проездов.

Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин заявил, что сегодня для уборки снега было задействовано 500 дорожных рабочих и 150 единиц спецтехники.

"В круглосуточном режиме мы активно взаимодействуем с жителями, обрабатываем обращения, передаём подрядным организациям и ДУКам в работу. Особое внимание сейчас уделяется содержанию придомовых территорий и, конечно, очистке крыш. С территории района ежедневно вывозится около 5,5 тыс. кубометров снега", – отметил Илья Лагутин.

В Советском районе тщательно прочищены улицы Ванеева, Бекетова, проспект Гагарина, Окский съезд, Молитовский мост. Глава администрации Сергей Колотов отчитался, что в настоящее время вывозится снег с улиц, чистятся внутриквартальные проезды. Под особым контролем - работа ДУКов и ТСЖ во дворах.

Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов также отметил, что держит работу районного ДУКа на оперативном контроле. Организована круглосуточная работа с привлечением дополнительной техники и дворников: ночью расчищались улицы Корейская и Ларина, сегодня днём отрабатывались обращения жителей. Техника задействована в микрорайонах Метеостанция, Тропининский, Щербинки-1, на улицах Цветочной и Военных Комиссаров.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, он лично проверил, как ДУКи устраняют замечания, выданные накануне. Наиболее проблемной оказалась улица Березовская, которая круглосуточно перегружена припаркованными машинами. Там подрядчику пришлось привлекать эвакуаторы.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин проверил проблемные территории, выявленные в ходе объезда 11 января. Все они были приведены в нормативное состояние. Кроме того, на Автозаводе особое внимание уделяется подходам к детским садам и школам, поликлиникам, а также расчистке остановочных павильонов. Так, на придомовых территориях жилых домов работают 1065 дворников и 97 единиц техники. К работам привлечены, в том числе, руководители и административный персонал управляющих компаний.

Глава администрации Ленинского района Александр Кулагин совместно с сотрудниками АТИ проверили качество уборки снега во дворах, замечания по которым также были выданы накануне. В итоге на проспекте Ленина возле домов № 44г и 48д и на улице Космонавта Комарова,13Б снег остался нечищеным. По итогам объезда принято решение о применении мер административного воздействия в отношении ответственных за территории ДУКов.

Напомним, что высота снежного покрова в Нижнем Новгороде достигла самого высокого значения за последние 10 лет и составила 68 см.

Ранее сообщалось, что активисты нижегородских территориальных органов общественного местного самоуправления вышли на уборку снега, чтобы помочь коммунальщикам.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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