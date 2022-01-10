Дольщики проблемного ЖК "Пражский квартал" начнут получать квартиры уже в январе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Дольщики проблемного ЖК "Пражский квартал" уже в январе 2022 года начнут получать ключи от своих квартир. В настоящее время строительство дома завершено, а 29 декабря 2021 года он был введён в эксплуатацию. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

Напомним, ЖК "Пражский квартал" в границах улиц Большой Печёрской, Максима Горького, Фрунзе был включён в Единый реестр проблемных домов ещё в декабре 2019 года, хотя на тот момент дом находился в высокой степени готовности. При его строительстве были привлечены денежные средства 67 дольщиков.

В июле 2020 года арбитражный суд Нижегородской области признал застройщика жилого комплекса - АО "Жилстройресурс" - банкротом и назначил конкурсного управляющего.

В правительстве заявили, что для достройки ЖК "Пражский Квартал" намерены привлечь инвестора - с компенсацией в виде предоставления земельных участков.

СЗ "ННДК Мещера" обратился в региональное правительство с намерением стать правоприобретателем имущества банкрота и его обязательств перед дольщиками. Компания стала первым застройщиком, который подтвердил свои намерения достроить эти два ЖК, подав соответствующее обращение в арбитражный суд Нижегородской области суд, которое 11 ноября было удовлетворено.

По итогам обследования конструкций здания была определена стоимость достройки ЖК с учётом актуальной стоимости строительных материалов. В конце ноября "ННДК Мещера" приступила к работам.

Согласно законодательству, после того, как застройщик восстановит права обманутых дольщиков, ему будет предоставлен компенсационный земельный участок исходя из суммы средств, потраченных на достройку проблемного дома.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в прошлом году удалось восстановить права почти 2 тыс. обманутых дольщиков из жилых комплексов "Окский берег", "На Гончарова", дома на улице Страж Революции.

"Этот год мы начинаем с вручения ключей ещё почти 70 дольщикам жилого комплекса "Пражский квартал", и эта работа будет продолжена", - сказал глава региона.