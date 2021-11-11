Достройка ЖК "Пражский квартал" началась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Достройка ЖК "Пражский квартал" началась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов проверил ход работ и пообщался с дольщиками.

Отметим, что строительство жилого комплекса на ул. Фрунзе началось в 2011 году. На момент заморозки строительных работ дом находился в высокой степени готовности, все квартиры в нем проданы, обманутыми оказались 67 дольщиков. В 2019 году дом был включен в реестр проблемных объектов, в июле 2020 года по инициативе правительства Нижегородской области суд признал застройщика (АО "Жилстройресурс") банкротом и назначил конкурсного управляющего.

"Здесь применен механизм, который правительство Нижегородской области уже использовало ранее для достройки проблемных объектов. Привлечение нового инвестора происходит через механизм замены застройщика, и мы видим, что работы по завершению строительства уже возобновились", - рассказал Сергей Морозов.

Сейчас в рамках договора технического заказчика, заключенного с конкурсным управляющим, ведется заливка пола на подземной парковке и отделка лестничных клеток. В подъездах уже установлены лифты, проведены необходимые кровельные и фасадные работы, а также пуск тепла и наладка внутридомовых инженерных коммуникаций, началась подготовка документов для сдачи дома в эксплуатацию.

Строительные работы планируется завершить уже в середине декабря, после этого проведут процедуры сдачи дома в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет и выдадут дольщикам ключи от их квартир.

Напомним, что в результате работы с застройщиками, проведенной правительством Нижегородской области, поступило подтверждение от ННДК о готовности стать новым застройщиком проблемного дома - правоприобретателем имущества банкрота и его обязательств перед дольщиками. Со стороны ООО "СЗ ННДК Мещера" 19 августа 2021 года в арбитражный суд Нижегородской области было направлено заявление о намерении стать приобретателем прав и обязательств застройщика АО "Жилстройресурс", которое 11 ноября было удовлетворено.

По итогам обследования конструкций здания определена стоимость достройки ЖК с учетом актуальной стоимости строительных материалов. Согласно законодательству, после того, как СЗ "ННДК Мещера" восстановит права обманутых дольщиков, ему будет предоставлен компенсационный земельный участок исходя из суммы средств, потраченных на достройку проблемного дома.