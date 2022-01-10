Теплицы на Бору. Методы и технологии работы

Создание тепличного комбината «Нижегородский» в городе Бор решит проблемы с дефицитом овощей местного производства в Нижегородской области. Группа компаний «РОСТ» Сергея Рукина ответственна за реализацию этого проекта. Организация подобрала уникальные технологии и методики выращивания овощей.

Установка всего необходимого оборудования на тепличном комбинате уже подошла к концу. Собрана команда из самых опытных специалистов. В скором времени ТК «Нижегородский», созданный «с чистого листа», начнет свою работу на полную мощность.

Площадь комбината – 17,3 га. По данным Министерства сельского хозяйства валовый сбор продукции должен составить около трех тысяч тонн томатов и четырнадцати тысяч тонн огурцов в год, за счет этого показатели статистики по производству овощей вырастут на 9%.

ГК «РОСТ» использует голландские технологии на своих комбинатах. В комплексе установлена новейшая техника, которая регулирует систему искусственного досвечивания растений, влажность, питание, полив и работу энергоцентра. Он состоит из трех котлов и девяти газовых генераторов. На комбинате осуществляется экономное потребление тепловых и энергетических ресурсов, благодаря чему тепло поступает равномерно по всем теплицам. С помощью этих разработок предприятие может выращивать томаты и огурцы на протяжении всего года.

ТК «Нижегородский» использует метод биологической защиты и применяет этномофагов для борьбы с вредными воздействиями. Благодаря этому природному способу улучшается качество урожая. Помимо этого, комплекс выращивает овощи закрытого грунта, поэтому не применяет ядохимикаты для их обработки. Также закрытый фитосанитарный режим исключит вероятность заноса бактерий в теплицы.

Экономия энергии происходит за счет систем мониторинга и анализа роста растений, потому что они просчитывают объемы производства и ожидаемое количество урожая с учетом погодных условий.

В ближайшее время закончится монтаж оборудования для фасовки овощей и начнутся первые отгрузки. Упаковка продукции будет производиться на территории самого комплекса. Затем ее будет ждать отправка в магазины.

Благодаря работе ТК «Нижегородский» становится возможным добавлять в свой рацион питания витамины, находящиеся в томатах и огурцах, в любой сезон. ГК «РОСТ» заботится о качестве и вкусе своих овощей и уделяет большое внимание выбору наиболее экологичных и безопасных технологий выращивания. Теперь Нижегородская область сможет избавиться от дефицита местных овощей и перестанет закупать большое количество продукции из других субъектов России.

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