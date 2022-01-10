Депутаты Думы Нижнего Новгорода обсудили текущие изменения в муниципальную программу расселения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заседание постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре состоялось 18 января. На нём депутаты обсудили текущие изменения в муниципальную программу расселения и результаты работы по развитию застроенных территорий.

И.о. директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Мария Павлова рассказала об основных показателях работы в данном направлении в 2021 году.

Так, было снесено 30 расселённых жилых домов. На 12 земельных участках в семи районах города (за исключением Автозавода) оформлены земельные отношения под новое строительство. Девять домов уже введены в эксплуатацию.

Кроме того, для расселения муниципального жилфонда застройщики передали городу "беспрецедентное за последнее время количество квартир – 62, что вдвое больше, чем в прошлом году, и оплатили возмещение за собственников в размере более 36,5 млн рублей", сообщила Мария Павлова.

Переселением граждан из аварийного фонда занималось МКУ "Нижегородское жилищное агентство", созданное в августе 2021 года.

По результатам электронных аукционов учреждение заключило 51 муниципальный контракт на поставку 125 жилых помещений на общую сумму 556,8 млн рублей.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали профильным подразделениям горадминистрации усилить работу по привлечению федеральных средств на расселение ветхого и аварийного жилищного фонда Нижнего Новгорода.

Напомним, по информации правительства Нижегородской области, всего по программе расселения с 2019 по 2023 годы в регионе планируется улучшить жилищные условия более 11 тыс. человек: всем им будут предоставлены квартиры в новостройках.

В частности, Нижегородская область вошла в число субъектов РФ, которые приняли решение о досрочном завершении расселения аварийного жилья: регион взял на себя обязательство реализовать программу до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что с 2019 года почти 4 тысячи жителей ветхого фонда расселено в Нижегородской области.

СПРАВКА:

За время реализации Муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в Нижнем Новгороде - с 2007 года - заключено 129 договоров по развитию застроенных территорий. В бюджет города поступило более 1,8 млрд рублей, расселено и снесено 345 домов, жилищные условия улучшили более 2 тыс. нижегородских семей. Кроме того, в рамках реализации программы построено 49 жилых домов, гостиница и административное здание.