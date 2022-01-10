Движение на трассе М-7 "Волга" в Лысковском районе восстановлено Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение на трассе М-7 "Волга" в Лысковском районе восстановлено. Об этом сообщили в ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Согласно информации, с 21:35 движение на 517-м км трассы М-7 "Волга" организовано в обычном режиме.

Отмечается, что поврежденный грузовой автомобиль перемещен на обочину, где будет находиться до момента его эвакуации.

В настоящее время для движения открыты две полосы на Москву и одна на Казань. Дорожные службы продолжают устранять последствия ДТП.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня на участке трассы произошло ДТП - столкнулись два грузовика.