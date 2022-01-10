Единые правила для размещения наружной рекламы обсудили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты Думы Нижнего Новгорода подготовили проект изменений правил установки фасадных рекламных конструкций. 18 января их обсудили в Торгово-промышленной палате Нижегородской области в рамках заседания Общественного комитета по рекламе.

Согласно информации, на заседании присутствовали представители рекламного рынка города и антимонопольной службы, а также предприниматели.

Напомним, мэрией города совместно с предпринимателями разрабатывается новый тип рекламных конструкций на фасадах зданий, который бы позволял соблюдать требования к архитектурному облику города. Так, предлагается установить, что фасадные рекламные конструкции на многоквартирных домах размещаются исключительно в границах первого этажа и только с неподвижным изображением.

Правила размещения рекламных конструкций обсуждались в течение 2021 года на заседаниях рабочей группы. По итогам был сформирован проект решения Гордумы, который в конце декабря был размещён для оценки регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской деятельности.

В частности, согласно проекту, формат новых рекламных конструкций, размещаемых на нежилых зданиях, будет зависеть от площади строений. Так, на зданиях площадью до 4 тыс. кв. м могут размещаться конструкции малого и среднего формата, а на фасадах зданий площадью более 4 тыс.кв. м – конструкции среднего, большого и крупного форматов.

Отмечается, что в Нижнем Новгороде почти 90% разрешений выданы на рекламные конструкции, установленные на зданиях, площадь которых меньше 4 тыс. кв м. При этом ранее выданные разрешения будут рабочими до истечения срока действия.

В ходе обсуждения нижегородские предприниматели высказали свои предложения по корректировке требований к рекламным конструкциям, в том числе в зависимости от территориальных зон их размещения.

Все поступившие к проекту замечания будут рассмотрены городской Думой.

Ранее уже были внесены изменения в схему мест размещения рекламных конструкций в Нижнем Новгороде.

Напомним, на заседании в марте текущего года Гордума исключила из правил установки и эксплуатации рекламных конструкций такой тип наружной рекламы, как рекламные конструкции с рекламной информацией о продукции и услугах предприятий потребительского рынка.