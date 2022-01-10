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Общество

Комплексный подход к уборке снега применяется в районах Нижнего Новгорода

28 января 2022 11:33  [56] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде начали активно применять комплексный подход к уборке снега, когда муниципальная техника и техника ДУКов одновременно приступают к работе. Данное поручение дал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, поскольку такой метод хорошо зарекомендовал себя.

Как рассказал глава администрации Московского района Владимир Кропотин, на подведомственной ему территории этой зимой работает 33 единицы техники и 73 дорожных рабочих. Кроме того, уборкой снега занимаются 30 дворников и 20 машин подрядчиков. Также ежедневно привлекается более 10 единиц дополнительной техники.

"Проинспектировал уборку снега в микрорайоне "Бурнаковский", по которому было много обращений – это новый микрорайон с большой территорией и большим количеством парковочных мест. Поэтому ежедневно здесь у нас работает обязательно одно или два снегоуборочных "звена", - сообщил Кропотин.

Глава Московского района выразил благодарность жителям микрорайона, которые своевременно переставляют свои автомобили с мест уборки, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

По словам генерального директора УК "Бурнаковская" Григория Ломова, график уборки ежедневно корректируется и в зависимости от объёма работ меняется количество задействованной техники.

"Мы сначала смотрим на заявки жителей, смотрим на территории, какие нуждаются в первоочередной уборке. Работаем параллельно с городскими коммунальными службами. И плюс еще сами нанимаем подрядные организации, которые непосредственно задействованы на вывозе снега", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что за полтора последних месяца в Нижнем Новгороде вывезли в два раза больше снега, чем за весь зимний сезон 2019-2020 годов.

Напомним, что жители Нижнего Новгорода могут в онлайн-режиме следить за работой коммунальной техники на улицах города благодаря интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

По вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы самостоятельно могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.

Ранее Юрий Шалабаев назвал работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах "безобразной" и потребовал от глав районов и АТИ обеспечить контроль за работой данных организаций, а в случае необходимости штрафовать.

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Теги:
Городское хозяйство Московский район Снег
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