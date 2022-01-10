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Культура и отдых

Школа-студия МХАТ покажет два спектакля на сцене нижегородского театра "Комедiя"

02 февраля 2022 17:15  [119] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Школа-студия МХАТ 4 и 5 марта покажет в Нижнем Новгороде два спектакля в рамках студенческой программы "Большие гастроли". Об этом сообщили в театре "Комедiя", на сцене которого и будут представлены постановки.

Школа-студия МХАТ – знаменитый театральный вуз, образованный в 1943 году при Московском Художественном театре. В основу преподавания актёрского мастерства легла система Станиславского. Выпускники Школы работают во многих театрах России и в международных проектах.

4 марта нижегородским зрителям будет представлена комедия "Сон в летнюю ночь" по пьесе Уильяма Шекспира постановке режиссёр-педагога Антона Киселюса.

5 марта состоится спектакль "Самое главное" в постановке режиссёра-педагога Веры Харыбиной. Это комедия по известной пьесе Николая Евреинова, режиссёра, драматурга, историка и создателя оригинальной теории театра. Пьеса была переведена почти на все европейские языки и шла в постановках практически всех стран Европы, в США, Латинской Америке, Японии.

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Теги:
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