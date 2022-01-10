Эксперт-мониторинг событий с 11 по 18 февраля 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Украина – тупиковый путь развития.

Как заявил эксперт "Минин – центра", украинский политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак, украинская власть крайне неустойчива. Помимо тяжелой экономической ситуации, Зеленского подпирают еще и конкуренты по цеху: возвращение Порошенко не случайно. Человек вернулся защищать свои активы и явно у него есть на это определенное разрешение от одной из влиятельных группировок в Вашингтоне. Мы помним, что семейство Байден вело на Украине достаточно успешный бизнес при Порошенко. После того, как Зеленский стал Президентом страны, начались скандалы, связанные с участием Хантера Байдена в деятельности украинской энергетической компании "Бурисма". Вряд ли Байден-старший простит это Зеленскому. Так что Зеленский чувствует себя неуютно, потому что он, как говорится, хоть и «свой сукин сын», но далеко не первый в списке.

Взглянем на экономическую ситуацию через призму Казахстана. Когда там народ поднялся из-за того, что цены на газовое топливо для автомобилей подскочили в 2 раза, в пересчете на рубли – на 10 рублей, и буквально сразу Правительство Казахстана пошло на встречу протестующим, и снизило цены даже ниже изначального уровня, то я не знаю, как должна вести себя Украина. Она должна просто не покидать майдан, потому, что там цены поднимают на все и регулярно: коммунальные платежи, стоимость проезда, продуктов питания и всего прочего. И, как ни странно, в такой ситуации народ на майданы не выходит. Не выходит, потому что все попытки организации очагов сопротивления пока душатся успешно силовыми структурами и спецслужбами. Среди противников майдана в Киеве и других городах проходили массовые обыски с изъятием компьютеров, телефонов, с арестами и судами. Но все имеет свое окончание, и такая ситуация не будет вечной.

Во внешней политике Зеленский пытается демонстрировать самостоятельность, но, даже, невзирая на его актерский талант, выглядит это не убедительно. Все эти игры Запада мощно бьют по нему самому. Он не чувствует, что для него забронировано место в "Боинге", который будет лететь из Киева в Вашингтон или в Лондон, эвакуируя прозападную политическую верхушку. Он нервничает по этому поводу, у него нет личных гарантий и из-за этого он иногда выдает в эфир то, что достаточно странно слышать от руководителя подконтрольного государства, это объясняется его личными переживаниями. Он недоволен был позицией Соединенных Штатов, Байденом который заявлял, что 16 февраля начнется война. Как ни парадоксально, но и глава Совет Национальной Безопасности Обороны Украины Данилов, и министр обороны, и Президент Зеленский говорили, что не видят прямой угрозы вторжения со стороны России в ближайшие дни. То есть, войска сосредотачиваются, но как неоднократно говорил министр обороны - мы не видим подготовки для удара по Украине.

Украина несет серьезные убытки от нагнетания ситуации. Отток капитала составил порядка 12 миллиарда долларов. Киев вынужден был выделить 600 млн. долларов страховым компаниям для сохранения пассажирских и транзитных авиаперевозок над территорией Украины.

Серьезные проблемы в энергетике. Страна не была в полной мере подготовлена к зиме, и это также вызывает вопросы. Запасы угля были раза в 3-4 ниже, чем обычно, с поставками газа – серьезная проблема – приходится импортировать по ценам спотового рынка, и, хотя есть газ собственной добычи, но он поставляется предприятиям по «рыночным» ценам, что делает украинскую продукцию неконкурентоспособной. Такое ощущение, что они ждали, что кто-то придет, их согреет и накормит, но приходится выживать самим. Как говорят в самой Украине, - вторжение еще заслужить нужно.

По общению с людьми и по настроению в обществе нельзя сказать, что все переживают по поводу, так называемого вторжения. Людей больше, чем "российская агрессия" волнуют обычные вопросы повседневной жизни.

Любопытная информация приходит от Харьковских источников: из города стали массово уезжать те люди из госструктур, которые наводнили город за годы после Майдана, «понаехавшие галичане», с провластной политориентацией. Автоколонны с ними потянулись в сторону Киева и Западной Украины. Говорят, что теперь в Харькове бандеровцев практически не осталось. Позитивные стороны в том, что эта истерия нагнетается, есть.

По положению русских. Само определение "русский" в нашем понимании и как там сейчас понимают – все-таки, это несколько разные вещи. То же относится и понятию "украинец". Наверное, стоит пару слов об этом сказать. Содержание понятия «украинец» сейчас совершенно другое. Во времена Союза, это было скорее географическое понятие. За границей все были русские: что грузины, что эстонцы, что таджики. Из Советского Союза – все русские. Сейчас понятие «украинец» возвращается к тому, каким оно было в начале 19 века. Это человек, сменивший православную веру на греко-католическую, "перекованный" зачастую силой. "Украинизация" проводилась еще Австро-Венгрией на западных территориях нынешней Украины. А сейчас, начали создавать "политическую нацию", и это не скрывают. Поэтому сегодня – слово «украинец» может относиться и к этническим русским, к тем, кто имеет русскую фамилию или родителей, живущих в России. Но по определенным причинам – поддавшись массовому психозу или от безысходности, или таким образом решая проблемы личного, когнитивного диссонанса. Это относится и к тем, кто начинает исповедовать идеи современной бандеровской Украины, становится политическим украинцем.

Русским человеком стоит называть того, кто чувствует свою причастность к Русскому миру, к Русской цивилизации, к общей истории от князей и царей, императоров до генеральных секретарей. Тех, для кого русский язык – родной, кто считает своими русскую культуру, литературу, историю. Такими людьми могут быть и в принципе этнические украинцы, неважно, где они родились: на Западной Украине, на Восточной или в Центральной. И таких людей там немало. После Майдана, кто-то утвердился в вере, кто-то ведет себя тихо, скрытно. Насколько могу судить по ситуации там – люди, не оторвавшиеся от русского мира просто для того чтобы сберечь нервы и здоровье, стараются общаться в кругу близких по мировоззрению людей.

Конечно, на положение русского/русскоязычного населения, на нарушения всех европейских норм человека на Украине внимания не обращают.

На русский язык оказывается серьезное давление. Но это, надо отдать должное, и предыдущей властью проводилось умышленно и системно, еще со времен Кучмы, когда началось резкое сокращение русскоязычных школ и уже к приходу Януковича в Киеве осталось 5 школ с «частичным преподаванием на русском языке». Янукович за годы своего президентства ничего не сделал, чтобы эта ситуация изменилась. Наоборот, такая тенденция поддерживалась. Найти книги на русском языке проблематично. Если пытаешься провезти издания русских классиков, тебя могут на границе остановить. С русским языком серьезная проблема и на телевидении. Русскоязычные каналы закрыты. Кроме одного! Специально созданного, провластного, вещающего на территорию Донбасса. Если говорить о других СМИ, например, печатных или Интернет-изданиях, то с этого года они все обязаны быть украиноязычными. В Интернете еще можно найти русскоязычные версии, но вся печатная продукция должна быть только на украинском языке. Массовую русскую культуру отрезали полностью: никаких гастролей практически не может быть. Ведется преследование и украинских звезд эстрады, бывших на гастролях в России. По возвращению они подвергаются репрессиям.

Самый сложный и неблагодарный вопрос – прогноз. Все-таки деградировать можно много лет. За это время часть людей уедет, часть просто переродится. Дети, вырастая в бандеровской среде, как бы там ни было, будут подвергнуты украинизации, этому очень сложно сопротивляться. Сохранить русскую идентичность можно будет, только уехав в Россию или Белоруссию.

В будущем, все-таки, изменения с Украиной должны произойти, это ненормальная ситуация, когда такая, исторически важная часть русского мира оккупирована внешней силой.

Думаю, что признание республик Донбасса в настоящих фактических границах, до того, как Киев сам не выйдет из Минских соглашений, было бы поспешным решением. Само по себе признание республик ничего особо не даст, важнее на сегодняшний момент экономическая интеграция республик в экономику России и ЕАЭС, физическая защита людей. Все-таки нервы Украины могут сдать, и как мы рассчитывали, они первыми выйдут из Минских соглашений. Угроза признания Республик, это предостережение Киеву от агрессии – иначе процесс может пойти очень быстро, не ограничиваясь рамками нынешней территории ЛНР-ДНР. Тогда остальная левобережная Украина Одесса, Николаев, Харьков, Запорожье, Киев..., могут включиться в процесс.

Украина сама доводит до ручки местное население и это мы недооцениваем, когда пытаемся просчитать возможные пути развития событий. В данном случае мы не можем спрогнозировать сколько людей пассивно поддержат Россию, сколько выйдет на баррикады. Когда у человека такой перспективы не наблюдается вообще, как было месяца 2-3 назад, это одна цифра. Люди, живущие на Украине, понимали – «наши не придут». Исходя из этого, они были вынуждены планировать свою жизнь: или решать проблему когнитивного диссонанса просто приспосабливаясь к этому режиму и идеологии, или уезжать. Если же у человека на горизонте появляется реальная перспектива смены власти, надежда на то, что могут быть изменения, то растет число людей, которые могли бы и желали поучаствовать в этом процессе перемен. Просчитать это количество точно невозможно. Трудно взаимодействовать с теми людьми, которые там остались, но и это возможно. Очень много людей, готовых рисковать и здоровьем, и жизнью для того, чтоб приблизить день освобождения. Но они тоже должны чувствовать, что о них помнят, о них позаботятся. В крайнем случае, им дадут убежище. Далеко не все, кто хотел бы сменить свою жизнь, избавиться от этого давления, могут уехать. Не едут по разным причинам, у кого-то материальные, личные, а кто-то из принципа.

Перспектива нынешней Украины, если радикальные перемены не произойдут – стабильная деградация с потерей оставшихся отраслей промышленности. Она уже много потеряла: и космос, и авиацию, и судостроение. И, как следствие – отток населения, потому что после индустриализации неизменно идет депопуляция. Страна, лишившаяся промышленности, не нуждается в такой численности населения. Чтобы эти земли не были пустынными или заселенными бандеровцами, надо всеми возможными способами менять ситуацию. Иначе Украина превратится в источник постоянных угроз для России – от террористических до прямых военных.



Региональная тема - Развитие электротранспорта в рамках жизнеобеспечения деятельности Нижегородской агломерации.

Эксперт "Минин – центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат исторических наук Александр Сорокин отмечает, что на заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России, членом которой Нижегородская область является с 2020 года, были внесены предложения по развитию инфраструктуры для городского электрического транспорта. Губернаторы представили председательствовавшему на заседании вице-премьеру Марату Хуснуллину планы по развитию городского электротранспорта в рамках жизнеобеспечения деятельности крупнейших агломераций. В их число входит и Нижегородская агломерация.

Отметим, что ОАО "РЖД" за 2021 год вложило значительные средства развитие объектов инфраструктуры Горьковской железной дороги на территории региона. К числу напрямую связанных с формированием новой комплексной транспортной системы агломерации стоит отнести платформу из инновационных материалов, которая должна будет появиться в Стригино – в 2021 году было начато ее проектирование.

Напомним, что сама Нижегородская агломерация в настоящее время представляет собой стратегический инфраструктурный проект, охватывающий территорию, на которой проживает порядка 65% жителей области. На наш взгляд, одним из важных достижений при реализации этого проекта будет являться повышение связанностей территорий в рамках агломерации.

Стоит отметить, что комплексное развитие невозможно без развития транспортной инфраструктуры. Расширение Нижегородской агломерации находится в тесной связи с вопросом о расширении нижегородских веток метро и введения скоростных трамвайных линий, поскольку с расширением увеличивается потенциальный пассажиропоток.

И если вопрос о дальнейшем строительстве станций метро является решенным, то остальные аспекты совершенствования транспортной системы остаются проблемными. В этой ситуации в краткосрочной перспективе следует делать упор на развитие электротранспорта, поскольку строительство новых обходов и дублеров, как показывает практика, сопровождается нередко общественными конфликтами, чему классическим примером является ситуация, сложившаяся в Балахнинском округе.

Поэтому безусловно позитивным выглядит решение нижегородских властей заявиться на финансирование модернизации городского электротранспорта. По имеющимся данным, стоимость этого проекта составит порядка 42,5 млрд руб., которые будут направлены на реконструкцию имеющихся трамвайных путей и строительство двух новых трамвайных веток в Сормовском и Приокском районах Нижнего Новгорода протяженностью около 24 км. Остается подчеркнуть, что именно сочетание развития электротранспорта с модернизацией схемы городского общественного транспорта и развитием подземных коммуникаций способно обеспечить связанность территорий агломерации и мобильность ее жителей.

Муниципальная тема – Нижний Новгород – будущая столица зимних видов спорта.

Говоря о перспективах развития физкультуры и спорта, эксперт "Минин – центра" Сергей Гуськов отметил, что Олимпиада-2022 в Пекине, всколыхнула интерес нижегородцев к спорту, и зимним его видам, в частности. ГТРК "Нижний Новгород" провела опрос среди своих зрителей и выяснила, что 56% смотрят Олимпиаду с тем или иным постоянством. Из них больше всего поклонников (для меня это было неожиданно) у биатлона. Второе и третье место делят фигурное катание и хоккей с шайбой с большим отрывом, затем идут лыжи, прыжки с трамплина и керлинг. Наложим кальку самых популярных снежно–ледовые видов спорта на действующие, строящиеся и проектируемые спортивные объекты, в нашей области. Получим, что странным или продуманным образом они совпадают. Ледовый Дворец – хоккей, фигурное катание, керлинг. Трамплин введен в строй в 2021 году. А в Борском районе в стадии подбора участка находится "Центр биатлона", в котором будет проложена профессиональная лыжня для лыжников и биатлонистов.

К строительству "Центра биатлона" региональные власти привлекли частного инвестора и это можно записать в актив правительству Нижегородской области. Только хотелось бы пожелать при подписании обременить застройщика бесплатными детскими секциями, а лучше – СДЮШ.

Вернемся к телеопросу. Вопрос о занятиях физкультурой самих телезрителей обнаружил большой разрыв между количеством любителей просмотра зрелищ и количеством участников активного отдыха. Хотелось бы призвать власти следить за спортивной инфраструктурой (заливка катков, прокладка лыжни в каждом микрорайоне), а самих нижегородцев принять большой спорт как призыв к действию.