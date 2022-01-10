Еще более трех тысяч нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

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3 103 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 27 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрировано 3 095 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 361 277 человек.
Согласно информации, 297 395 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 803 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 110 человек, в том числе за последние сутки скончались 18 жителей региона. Еще 129 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.80. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 33%.
Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".
Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.
Также напомним, что в регионе отменена система QR-кодов.
Согласно изменениям в указ, увеличивается разрешенная заполняемость залов заведений общественного питания с 50% до 70%. Отменяется требование о том, что зоны питания в ТЦ и ТРЦ работают только при условии обслуживания посетителей за столиками.
Для гостиниц, санаториев и прочих мест временного проживания отменяется норма заполняемости, а для фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов отменяется норма, по которой прием посетителей мог осуществляться строго по записи.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 908 (+14)
2. г.о.г. Арзамас – 5 400 (+109)
3. Арзамасский – 3 595 (+31)
4. Балахнинский – 10 295 (+99)
5. Богородский – 6 855 (+76)
6. Большеболдинский – 1 489 (+15)
7. Большемурашкинский – 1 293 (+88)
8. г.о.г. Бор – 14 423 (+104)
9. Бутурлинский – 1 262 (+67)
10. Вадский – 1 418 (+11)
11. Варнавинский район – 931 (+7)
12. Вачский – 3 286 (+10)
13. Ветлужский – 2 462 (+45)
14. Вознесенский – 1 161 (+7)
15. Володарский – 5 377 (+22)
16. Воротынский – 1 797 (+28)
17. Воскресенский – 1 804 (+35)
18. Выксунский – 6 438 (+46)
19. Гагинский – 1 438 (+48)
20. Городецкий – 11 663 (+126)
21. Дальнеконстантиновский – 2 236 (+28)
22. Дзержинск – 31 372 (+76)
23. Дивеевский – 2 095 (+5)
24. Княгининский – 1 237 (+11)
25. Ковернинский – 2 028 (+26)
26. Краснобаковский – 2 060 (+29)
27. Краснооктябрьский – 1 476 (+5)
28. Кстовский – 8 668 (+115)
29. Кулебакский – 6 923 (+23)
30. Лукояновский – 2 634 (+47)
31. Лысковский – 5 071 (+27)
32. Навашинский – 4 776 (+18)
33. Павловский – 11 776 (+162)
34. Первомайский – 930 (+43)
35. Перевозский – 1 313 (+44)
36. Пильнинский – 2 792 (+31)
37. Починковский – 2 765 (+26)
38. Семеновский – 3 294 (+95)
39. Сергачский – 3 252 (+12)
40. Сеченовский – 2 071 (+44)
41. Сокольский – 1 459 (+30)
42. Сосновский – 3 901 (+12)
43. Спасский – 851 (+10)
44. Тонкинский – 1 326 (+22)
45. Тоншаевский – 2 343 (+10)
46. Уренский – 4 060 (+82)
47. Чкаловский – 2 491 (+65)
48. Шарангский – 1 614 (+29)
49. Шатковский – 4 866 (+77)
50. Шахунский – 5 762 (+70)
51. Нижний Новгород – 149 497 (+841)
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