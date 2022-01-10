Еще более трех тысяч нижегородцев заразились коронавирусом за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

3 103 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 27 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 3 095 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 361 277 человек.

Согласно информации, 297 395 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 803 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 110 человек, в том числе за последние сутки скончались 18 жителей региона. Еще 129 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.80. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 33%.

Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.

Также напомним, что в регионе отменена система QR-кодов.

Согласно изменениям в указ, увеличивается разрешенная заполняемость залов заведений общественного питания с 50% до 70%. Отменяется требование о том, что зоны питания в ТЦ и ТРЦ работают только при условии обслуживания посетителей за столиками.

Для гостиниц, санаториев и прочих мест временного проживания отменяется норма заполняемости, а для фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов отменяется норма, по которой прием посетителей мог осуществляться строго по записи.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 908 (+14)

2. г.о.г. Арзамас – 5 400 (+109)

3. Арзамасский – 3 595 (+31)

4. Балахнинский – 10 295 (+99)

5. Богородский – 6 855 (+76)

6. Большеболдинский – 1 489 (+15)

7. Большемурашкинский – 1 293 (+88)

8. г.о.г. Бор – 14 423 (+104)

9. Бутурлинский – 1 262 (+67)

10. Вадский – 1 418 (+11)

11. Варнавинский район – 931 (+7)

12. Вачский – 3 286 (+10)

13. Ветлужский – 2 462 (+45)

14. Вознесенский – 1 161 (+7)

15. Володарский – 5 377 (+22)

16. Воротынский – 1 797 (+28)

17. Воскресенский – 1 804 (+35)

18. Выксунский – 6 438 (+46)

19. Гагинский – 1 438 (+48)

20. Городецкий – 11 663 (+126)

21. Дальнеконстантиновский – 2 236 (+28)

22. Дзержинск – 31 372 (+76)

23. Дивеевский – 2 095 (+5)

24. Княгининский – 1 237 (+11)

25. Ковернинский – 2 028 (+26)

26. Краснобаковский – 2 060 (+29)

27. Краснооктябрьский – 1 476 (+5)

28. Кстовский – 8 668 (+115)

29. Кулебакский – 6 923 (+23)

30. Лукояновский – 2 634 (+47)

31. Лысковский – 5 071 (+27)

32. Навашинский – 4 776 (+18)

33. Павловский – 11 776 (+162)

34. Первомайский – 930 (+43)

35. Перевозский – 1 313 (+44)

36. Пильнинский – 2 792 (+31)

37. Починковский – 2 765 (+26)

38. Семеновский – 3 294 (+95)

39. Сергачский – 3 252 (+12)

40. Сеченовский – 2 071 (+44)

41. Сокольский – 1 459 (+30)

42. Сосновский – 3 901 (+12)

43. Спасский – 851 (+10)

44. Тонкинский – 1 326 (+22)

45. Тоншаевский – 2 343 (+10)

46. Уренский – 4 060 (+82)

47. Чкаловский – 2 491 (+65)

48. Шарангский – 1 614 (+29)

49. Шатковский – 4 866 (+77)

50. Шахунский – 5 762 (+70)

51. Нижний Новгород – 149 497 (+841)