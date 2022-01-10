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Общество

Еще более трех тысяч нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

28 февраля 2022 12:26  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

3 103 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 27 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 3 095 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 361 277 человек.

Согласно информации, 297 395 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 803 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 110 человек, в том числе за последние сутки скончались 18 жителей региона. Еще 129 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.80. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 33%.

Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.

Также напомним, что в регионе отменена система QR-кодов

Согласно изменениям в указ, увеличивается разрешенная заполняемость залов заведений общественного питания с 50% до 70%. Отменяется требование о том, что зоны питания в ТЦ и ТРЦ работают только при условии обслуживания посетителей за столиками.

Для гостиниц, санаториев и прочих мест временного проживания отменяется норма заполняемости, а для фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов отменяется норма, по которой прием посетителей мог осуществляться строго по записи.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 908 (+14)

2.    г.о.г. Арзамас – 5 400 (+109)

3.    Арзамасский – 3 595 (+31)     

4.    Балахнинский – 10 295 (+99)   

5.    Богородский – 6 855 (+76)

6.    Большеболдинский – 1 489 (+15)     

7.    Большемурашкинский – 1 293 (+88)    

8.    г.о.г. Бор – 14 423 (+104)

9.    Бутурлинский – 1 262 (+67)   

10.  Вадский – 1 418 (+11)

11.  Варнавинский район – 931 (+7)  

12.  Вачский – 3 286 (+10)  

13.  Ветлужский – 2 462 (+45)  

14.  Вознесенский – 1 161 (+7)   

15.  Володарский – 5 377 (+22)    

16.  Воротынский – 1 797 (+28)    

17.  Воскресенский – 1 804 (+35)            

18.  Выксунский – 6 438 (+46)    

19.  Гагинский – 1 438 (+48)          

20.  Городецкий – 11 663 (+126)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 236 (+28)    

22.  Дзержинск – 31 372 (+76)

23.  Дивеевский – 2 095 (+5)   

24.  Княгининский – 1 237 (+11)                  

25.  Ковернинский – 2 028 (+26)                 

26.  Краснобаковский – 2 060 (+29)   

27.  Краснооктябрьский – 1 476 (+5)        

28.  Кстовский – 8 668 (+115)

29.  Кулебакский – 6 923 (+23)            

30.  Лукояновский – 2 634 (+47)      

31.  Лысковский – 5 071 (+27)     

32. Навашинский – 4 776 (+18)  

33.  Павловский – 11 776 (+162)

34.  Первомайский – 930 (+43)         

35.  Перевозский – 1 313 (+44)       

36.  Пильнинский – 2 792 (+31)                 

37.  Починковский – 2 765 (+26)            

38.  Семеновский – 3 294 (+95)   

39.  Сергачский – 3 252 (+12)       

40.  Сеченовский – 2 071 (+44)           

41.  Сокольский – 1 459 (+30)   

42.  Сосновский – 3 901 (+12)    

43.  Спасский – 851 (+10)

44.  Тонкинский – 1 326 (+22)     

45.  Тоншаевский – 2 343 (+10)  

46.  Уренский – 4 060 (+82)      

47.  Чкаловский – 2 491 (+65)         

48.  Шарангский – 1 614 (+29)           

49.  Шатковский – 4 866 (+77)     

50.  Шахунский – 5 762 (+70)     

51.  Нижний Новгород – 149 497 (+841)

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Теги:
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