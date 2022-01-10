Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 27 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

3 095 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 26 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 2 703 случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 358 174 человек.

Согласно информации, 292 592 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 537 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 092 человек, в том числе за последние сутки скончались 18 жителей региона. Еще 167 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.83. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.

Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.