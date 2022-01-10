Михаил Мурашко: "Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа не звучало" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа не звучало", - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе совещания по вопросам обеспечения медицинской продукцией.

Согласно информации, в совещании приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора, эксперты.

Известно, что для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций будет создана межведомственная рабочая группа.

По словам министра, ситуация с лекарствами на сегодня стабильная.

"В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов. В части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств. По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение 2-3-летних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов. Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы", - отметил Михаил Мурашко.

"Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало. Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации", - добавил министр.

В заключение Михаил Мурашко подчеркнул, что межведомственная рабочая группа будет в постоянном режиме мониторить ситуацию и вырабатывать оперативные шаги по обеспечению стабильности обеспечения медицинской сети необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе за счет внесения изменений в нормативную базу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области также сформирован запас лекарственных средств.