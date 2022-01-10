Запас лекарственных средств сформирован на складе Нижегородской областной фармации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Запас лекарственных средств сформирован на складе ГП НО "НОФ". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, в настоящее время ГП НО "НОФ" обеспечивает медицинские организации Нижегородской области лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в полном объеме.

На складе Нижегородской областной фармации сформирован запас лекарственных средств на срок не менее двух месяцев. Кроме того, по всем группам изделий для медицинского назначения первой необходимости заключены контракты на поставку с учетом среднемесячного потребления сроком не менее чем на два месяца.

Некоторые препараты могут попадать в дефектуру. Риск дефектуры возникает из-за ограничения ввоза импортных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а дефектура отечественных лекарственных препаратов возможна из-за ограниченных запасов средств и материалов для производства. При этом, препараты, которые по тем или иным причинам находятся в дефектуре, заменяются аналогами в соответствии с Международным непатентованным наименованием (МНН).

По состоянию на 3 марта 2022 года ряд поставщиков ЛП и изделий медицинского назначения уже направил уведомления о повышении цен на свою продукцию на 15-30%, отмечая при этом, что запасы, сформированные на складах отечественных заводов-изготовителей, будут поставляться по прежним ценам. По данным поставщиков лекарственных препаратов таких запасов хватит на срок от 2 месяцев до полугода.

Руководство Нижегородской областной фармации делает все возможное для того, чтобы продолжать держать под контролем ситуацию с лекарственным обеспечением в Нижегородской области.