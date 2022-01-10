Всего 58 человек госпитализировано с подтверждённым на 7 марта COVID-19 в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области за минувшие сутки выявлено 2 338 новых случаев инфицирования COVID-19. Данные на 7 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, показатели заболеваемости опустились к январским значениям. При этом, общее количество госпитализированных с коронавирусом жителей региона составляет всего 58 человек

Накануне, 6 марта, в Нижегородской области было зарегистрировано 2 524 случая заражения коронавирусом.

Всего за период пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 381 529 ​человек.

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 325 490 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 4 164 человека.

Ежедневная статистика летальных исходов при заболевании коронавирусом продолжает пополняться, но показатели стали значительно ниже. Так, количество умерших от последствий COVID-19 за последние сутки - 10 человек. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе составляет 11 183.

Согласно оперативным данным, полную вакцинацию от коронавируса в Нижегородской области прошли 1 858 017 человек. Коллективный иммунитет на 7 марта составляет 54,3%.

Напомним, 26 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в ТРЦ, театры, а также на массовые мероприятия. Увеличивается разрешённая заполняемость залов заведений общественного питания и номерного фонда гостиниц.

3 марта были внесены следующие изменения: отмена обязательной дистанционной работы для 30% сотрудников нижегородских компаний и предприятий, а также обязательное ношение перчаток для сотрудников, контактирующих с клиентами.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать. Также напомним, что 26 февраля в Нижегородской области была отменена система QR-кодов.