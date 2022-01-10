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Общество

Минпромторг РФ сообщил о годовом запасе лекарств в стране

09 марта 2022 16:55  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Минпромторг РФ сообщил, что запаса жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов в стране хватит на год, а по большинству готовых препаратов запасы превышают 25% от общего годового объема продаж в прошлом году.

В министерстве отметили, что из-за логистических проблем существуют задержки зарубежных лекарств, но уже ведется работа по поиску альтернативных способов поставок.

Также в ведомстве отметили, что для защиты отечественного фармрынка от санкций был принят ряд мер. Так, планируется упросить внесение изменений в регистрационное досье лекарств, когда меняется незначительный компонент в их составе или дозировка препарата. Это позволит производителям при выпуске на рынок не проводить испытания старого препарата по такой же схеме, как нового.

Кроме того, Фонд развития промышленности продолжит предоставлять займы предприятиям фармпромышленности.

По мнению министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, уход с российского рынка для зарубежных фармкомпаний невыгоден.

"Слишком высоки риски сюда больше не вернуться или получить ещё больше рисков от потери патентной защиты", - написал в своих соцсетях министр.

Также Давид Мелик-Гусейнов заявил, что все программы по обеспечению лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями продолжат свою работу. По его словам, на централизованных государственных и частных фарм складах сделан стратегический запас необходимых медикаментов. Также у медиков всегда есть клинические возможности для подбора альтернативных схем терапии.

Кроме того, глава регионального Минздрава сообщил, что обеспечение орфанными лекарствами для лечения редких болезней происходит в рамках стандартов лечения. Незарегистрированные в России препараты закупаются через национальный фонд "Круг Добра" или через персональную закупку, которую организуют медицинские учреждения региона в рамках сложившейся правовой практики. Также закупить орфанные медикаменты, незарегистрированные в России, можно за счёт материальной помощи из регионального бюджета.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа не звучало.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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