Государственные информсистемы перейдут на отечественный софт Экономика

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию.

Как сообщается на сайте правительства России, главной темой заседания стала ситуация с реализацией нацпроекта "Цифровая экономика". Дмитрий Чернышенко поручил провести адаптацию нацпроекта под текущую экономическую ситуацию.

Минцифры России уже приступило к проведению экспресс-анализа плана реализации нацпрограммы. Уже принято решение о переходе государственных информсистем на отечественный софт и обеспечение госорганов доступом к гособлаку. Ведомство активно работает над задачей перераспределения текущего ресурса и формирования новых цепочек поставок для стабилизации отрасли.

"Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы "Цифровая экономика". Главная задача – выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населённых пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО", - сказал вице-премьер РФ.



Напомним, что правительство Нижегородской области совместно с представителями IT-отрасли подготовили перечень актуальных вопросов и предложений о поддержке данной отрасли. Также нижегородские IT-компании смогут рассчитывать на новые льготы и меры поддержки.