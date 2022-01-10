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Экономика

Государственные информсистемы перейдут на отечественный софт

12 марта 2022 17:42  [111] Экономика

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию.

Как сообщается на сайте правительства России, главной темой заседания стала ситуация с реализацией нацпроекта "Цифровая экономика".  Дмитрий Чернышенко поручил провести адаптацию нацпроекта под текущую экономическую ситуацию.

Минцифры России уже приступило к проведению экспресс-анализа плана реализации нацпрограммы. Уже принято решение о переходе государственных информсистем на отечественный софт и обеспечение госорганов доступом к гособлаку. Ведомство активно работает над задачей перераспределения текущего ресурса и формирования новых цепочек поставок для стабилизации отрасли.

"Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы "Цифровая экономика". Главная задача – выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населённых пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО", - сказал вице-премьер РФ.
 
Напомним, что правительство Нижегородской области совместно с представителями IT-отрасли подготовили перечень актуальных вопросов и предложений о поддержке данной отрасли. Также нижегородские IT-компании смогут рассчитывать на новые льготы и меры поддержки.

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