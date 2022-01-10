Число пострадавших в ДТП в Ветлужском районе выросло до 8 человек Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Восемь человек обратились за медицинской помощью после ДТП в Ветлужском районе. Об этом сообщили в минздраве Нижегородской области.

Напомним, что ДТП произошло 15 марта около 7:40 в Ветлужском районе на 128 км автодороги "Красные Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга". Водитель автобуса "ПАЗ" выехал в кювет и перевернулся, не справившись с управлением.

В результате происшествия 8 человек были доставлены в районную центральную больницу. В настоящее время их состояние оценивают медики.