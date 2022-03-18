Обзор операционной системы Windows 11

В чём смысл существования Windows 11? В Windows 10 Microsoft постаралась скорректировать курс неудавшейся Windows 8. Последняя была амбициозной, но не ставшей популярной попыткой ввести компьютеры в эпоху сенсорных экранов. До того Windows 7 должна была заставить забыть неудавшуюся Windows Vista. Windows 10 в момент своего появление была уже достаточно проработанной и со временем становилась всё лучше, так какой же смысл в полностью новой версии?

После тестирования ранних сборок на протяжении нескольких месяцев, а также выпущенного осенью финального варианта, складывается впечатление, что Microsoft не стремилась ничего особо менять. Произведены незначительные косметические изменения Windows 10 и может быть сделана последняя попытка взять что-то полезное у невыпущенной Windows 10X. Чем дольше пользуешься системой, тем очевиднее, что даже небольшие изменения в дизайне могут иметь большое значение. Windows 10 делает акцент на производительности труда, на повышении эффективности работы с компьютером. Windows 11 делает шаг дальше: производительность может стать приятной и расслабляющей.

Что нового

На первый взгляд может показаться, что неизменный со времён Windows 95 рабочий стол стал совсем другим. Панель задач осталась на своём месте, но теперь все элементы на ней по умолчанию выровнены по центру. Меню «Пуск» обновили, добавив рекомендованные приложения. По-прежнему можно открывать список «Все приложения». Живых плиток больше нет, поскольку они оказались невостребованными.

Был обновлён дизайн всех разделов Windows 11. У окон теперь закруглённые углы. Иконки, проводник Windows и приложение «Параметры» кажутся более чёткими, как и звуковые эффекты. Можно сказать, что Windows стала выглядеть более изящной. На форуме виндоус 11 https://www.cyberforum.ru/windows11/ отмечают, что из-за этого она больше напоминает macOS. Конечно, желающие смогут вернуть элементы панели задач в левый угол, где они располагались десятилетиями.

Был изменён системный трей. Нажатие на дату и время открывает уведомления и календарь. Нажатие на иконки громкости или сети открывает новый центр уведомлений. Это напоминает системные ярлыки Windows 10, которыми можно переключать сети Wi-Fi, включать режим «В самолёте» и быстро изменять яркость и громкость. Есть быстрый доступ к специальным возможностям, вроде включения лупы или цветных фильтров. Всё это выглядит изящнее по сравнению с Windows 10, хотя кое-что пропало вовсе.

Windows 11 возвращает виджеты. Это небольшие приложения, впервые представленные в Windows 7. Для доступа нажмите на кнопку виджета на панели задач, хотя многим они покажутся бесполезными. На компьютере не особо нужен экран для календаря, новостей и почты, когда под рукой всегда есть смартфон.

Важным изменением является магазин Windows. Он стал выглядеть более чистым. С левой стороны находится панель навигации и несколько панелей для отдельных приложений. Microsoft сделала так, что кнопки установки и покупки всегда находятся на виду. Windows 10 тоже получит обновлённый магазин. Скоро там начнут появляться и Android-приложения.

Windows 11 получила последнюю версию приложения Xbox, которое есть и в Windows 10. Сначала в Microsoft говорили, что на компьютерах только в Windows 11 будет доступна технология DirectStorage. Она уже ускоряет загрузку игр на консолях Xbox Series S и X. Позже было сказано, что DirectStorage будет и в Windows 10, но якобы в Windows 11 она будет работать лучше за счёт обновлённого стека хранилища.

Спокойное начало

При установке Windows 11 выдаёт серию экранов настройки, будто вы листаете брошюру. Нужно войти в сеть Wi-Fi или подключиться к Ethernet, войти в аккаунт Microsoft и ждать.

Как и в Windows 10, даётся возможность отключить рекламные идентификаторы. Это предотвращает отслеживание ради показа рекламы. Ещё можно отказаться от отправки диагностической информации в Microsoft. В остальном вариантов немного. Процесс установки идёт по большей части автоматически, после чего появляется рабочий стол.

Microsoft ужесточила установку редакции Windows 11 Home. Здесь нужно подключение к интернету и учётная запись Microsoft. Нельзя создать локальную учётную запись и вообще пользоваться компьютером, пока эти требования не будут выполнены. В Windows 11 Pro таких ограничений нет. Это плюс для ИТ-специалистов и опытных пользователей. Это же может стать проблемой для людей без доступа в интернет. Статистика за прошлый год от Федеральной комиссии по связи показала, что в США примерно 14,5 млн человек не имеют стабильного широкополосного доступа (скорость входящего подключения не менее 25 Мбит/с и исходящего от 3 Мбит/с). Статистика Data Reportal показывает, что около 40% населения мира лишены доступа в интернет.

Скорее всего большинство пользователей будут обновлять Windows 10 до 11, а не выполнять чистую установку системы. Процесс обновления мало отличается от установки полугодичных обновлений Windows 10. На ноутбуке Surface 4 он занял около 15 минут.

Сложнее всего придётся обладателям старых компьютеров, не соответствующих минимальным системным требованиям Windows 11. Нужен совместимый процессор Intel, AMD или Qualcomm; 4 ГБ памяти и не менее 64 ГБ хранилище. Также требуется поддержка безопасной загрузки и TPM 2.0 (доверенный платформенный модуль). Это механизмы защиты системы от атак вредоносных и шпионских приложений. Программа Microsoft PC Health Check проверяет, соответствует ли ваш компьютер требованиям. Если нет, можно скачать ISO-образ Windows 11 и установить её вручную, обойдя ограничения Microsoft. Для этого нужно уметь создавать установочный диск или USB-носитель. Есть опасность, что в таком случае Windows 11 не будет получать обновлений. Microsoft могла ещё сама не решить, быть ли ей настолько строгой.

Если вы собрали компьютер самостоятельно из отдельных компонентов, в процессе обновления могут возникнуть дополнительные сложности. Даже при соответствии требованиям, TPM 2.0 и безопасная загрузка могут быть выключены в BIOS. При их включении могут возникнуть проблемы с загрузкой Windows 10.

Решением может стать преобразование системного раздела диска с Windows 10 из MBR (главная загрузочная запись) в GPT (таблица разделов GUID). Для этого придётся воспользоваться командной строкой. Потребуется около пяти минут, после чего можно продолжать обновляться до Windows 11.

Наверняка Windows 10 установлена на диске с разделом MBR у очень многих людей, ведь он был стандартом на старых компьютерах. Хотелось бы, чтобы Microsoft сделала преобразование файловой системы частью процесса установки Windows 11. Вряд ли среднестатистический домашний пользователь сможет понять разницу в файловых системах и как преобразовать одну в другую при помощи командной строки.

Работа с системой: новый облик, новые разочарования

Работать с Windows 11 удобно и даже приятно. Windows 10 нельзя назвать некрасивой, но ставка на дизайн Windows 11 делает её более утонченной. Можно похвалить подобранные по цвету темы. Новое приложение «Параметры» отлично выглядит и в нём легко находится всё необходимое. Понравилась автоматическая привязка окон для перемещения приложения в нужную область экрана наведением указателя мыши на значок развёртывания. Несколько приложений можно объединять в группу, к которой в любой момент можно перейти на панели задач.

Судя по отзывам, это улучшение внешнего вида достигается без ущерба для скорости работы. Windows 11 такая же быстрая, как и Windows 10, по крайней мере на современных компьютерах. Быть может, на устройствах старше пяти лет ситуация будет похуже.

Недостатком приятного внешнего вида является сокращение доступной функциональности. Например, вне зависимости от места размещения значков на панели задач, теперь нельзя видеть миниатюры приложений. Microsoft продвигала панель задач с ориентацией на миниатюры с Windows 7. Всегда можно было увидеть миниатюры для просмотра содержимого окна приложения, прежде чем открывать его на весь экран. Теперь такой возможности нет.

Отныне нужно несколько кликов для поиска конкретного окна Chrome или электронного письма из Gmail. Одних лишь иконок недостаточно. Microsoft убрала миниатюры, поскольку они делают рабочий стол хаотичным. Они выглядят не так красиво, как серия картинок с высоким разрешением.

Но многие пользователи Windows привыкли к хаотичности. Некоторые помнят ещё Windows 3.11, Windows XP, Vista, 7 и 8. Хаос в этих системах мог даже помогать в работе, но в Windows 11 его нельзя вернуть.

Такие же проблемы бывают у пользователей macOS. Она красивая, но поиск окна определённого приложения может раздражать. Следует полагаться на Mission Control для создания горячих углов, которые покажут каждое открытое приложение, окна в программах или рабочий стол. Windows 11 даёт настройку активного угла в правом нижнем углу экрана для отображения рабочего стола. Для просмотра открытых приложений придётся использовать сочетания клавиш.

Поработав с Windows 11 какое-то время, можно постепенно освоить новую панель задач. Старых пользователей Windows может разочаровать и меню «Пуск», особенно если они хотят сразу видеть все установленные в системе приложения. Быть может, полезнее сосредоточиться на ярлыках и недавно добавленных файлах и приложениях. В Windows 10 достаточно нажать на кнопку Windows на клавиатуре и вводить в поиск название программы. В новой системе это происходит практически мгновенно.

Сенсорный экран может помогать достижению некоторых целей. Microsoft сделала приложения более чувствительными к касанию. Это способствует более комфортному расширению и разворачиванию окон. Windows 11 нельзя сравнить с iPadOS, но для Microsoft и это прогресс в работе с сенсорными экранами. Новая система лучше подходит для ноутбуков с сенсорными экранами и гибридных планшетов вроде

Surface Pro

Будет интересно узнать, как пользователи отреагируют на изменения в системе. Некоторым дизайн сначала может не понравиться, некоторым нужно время на привыкание. Невозможно что-то серьёзно менять и при этом угодить всем. Так было в своё время с Windows 8. Первая реакция может быть наиболее негативной.

Для кого выпущена Windows 11?

Windows 11 уже несколько месяцев распространяется как обновление существующих и в составе новых компьютеров. Придётся поучиться работать с панелью задач и меню «Пуск», но в остальном всё в системе выглядит знакомым. Требования к безопасной загрузке сделают её надёжнее, а игры станут загружаться быстрее.

Windows 11 можно считать шагом вперёд, но не таким широким по сравнению с Windows 10. Windows 11 может быть попыткой Microsoft сохранить лицо после неудачи Windows 10X. Она была анонсирована в 2019 году для устройств с двумя экранами. В итоге такие устройства так и не были созданы, причины чего точно неизвестны.

В 2020 году Microsoft объявила, что Windows 10X теперь предназначается для классических устройств с одним экраном. Дальше в прошлом мае было сказано, что разработка Windows 10X прекращена. Через несколько недель стало известно о работе над следующей версией Windows, а потом случилась утечка Windows 11. 24 июня состоялся её официальный анонс.

Возможно, в компании решили, что раз устройств с двумя экранами никто не выпускает, а продажи компьютеров на подъёме, нужно воспользоваться этим и выпустить новую версию Windows. Это позволит заработать на продаже лицензий обычным пользователям и производителям устройств. Таким образом, выпуск новой системы является попыткой заставить людей покупать новые компьютеры. Во времена пандемии пользователи зависят от компьютеров как никогда сильно, а новая версия системы привлечёт к себе больше внимания, чем какая-то непонятная Windows 10X.

Плюсы

Проработанный дизайн.

Быстродействие не уступает Windows 10.

Бесплатное обновление с Windows 10.

Улучшенные механизмы безопасности.

Минусы

Изменения панели задач и меню «Пуск» требуют времени на изучение.

Нельзя обновить до неё старые компьютеры.

Для установки редакции Home нужен доступ в интернет и аккаунт Microsoft.

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