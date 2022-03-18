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Общество

Менее 900 нижегородцев заразились коронавирусом в Нижегородской области за сутки

20 марта 2022 12:22  [30] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

897 случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки - 19 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано еще 904 случая заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 398 638 человека.

Согласно информации, 365 984 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 2 208 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 298 человек, в том числе за последние сутки скончались 5 жителей региона. Еще 129 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.72. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.

Напомним, что накануне были внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

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Теги:
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