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Общество

Новая станция снеготаяния в Нижнем Новгороде выйдет на полную производительность уже в следующем сезоне

21 марта 2022 17:19  [33] Общество

Самая большая станция снеготаяния в Нижнем Новгороде будет запущена на полную мощность в ноябре 2022 года, сообщили в "Нижегородском водоканале".

Как отметил собеседник агентства, несмотря на значительное увеличение сроков поставки импортного оборудования, в частности, насосов, уже в феврале станция снеготаяния была опробована в тестовом режиме.

В ходе пуско-наладки выявлена потребность внедрения дополнительных технических решений, ранее не предусмотренных в проекте. После внесения изменений в систему управления станции проведена повторная проверка технологических процессов, в ходе которой подтверждена работоспособность станции.

На полную производительность, заявленную в концессии - 7 тысяч кубометров в сутки - станция выйдет уже в следующем сезоне.

Напомним, что строительство станции стартовало в августе. Работы проводятся в соответствии с концессионным соглашением между АО "Нижегородский водоканал" и администрацией Нижнего Новгорода. Оно заключено на десять лет. Концессионная плата будет состоять из фиксированной (14,8 млн рублей) и переменной частей. Последняя представляет собой процент от величины превышения фактической выручки над суммой расходов. Плановая выручка концессионера будет рассчитываться, исходя из объемов утилизации снега.

На площадке предусмотрено место для складирования снега площадью 600 кв.м. для временного складирования 3000 куб.м. снега. Производительность станции составит 7 тысяч кубометров в сутки. Одновременно на станции снеготаяния разгружаться смогут три самосвала. Цена будет установлена в размере 144 рубля за куб.

Отметим, что на данный момент в Нижнем Новгороде функционирует одна станция, проектная мощность которой в разы меньше.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода ведет переговоры с инвестором о строительстве двух новых станций снеготаяния в Московском и Автозаводском районах.

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Теги:
Водоканал Снег Технологии
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