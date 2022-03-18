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Как работают боты в Телеграме - как написать своего

22 марта 2022 10:41  [60]

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Как создать бота в Телеграм на python для заработка - способы

Как работают боты в Телеграме

С таким понятием, как телеграмм-бот, знакомы все – это специальная программа, которая в определённый момент осуществляет рассылку контента в чаты. На первый взгляд – ничего сложного, вы можете поставить любые настройки и автоматизировать общение со своей аудиторией.

Так как бот для Telegram – это программа, которая запускается на стороне пользователя и выполняет запросы к Telegram Bot API, никакой сложности процесс её создания не предполагает. https://prtut.ru/nakrutka_podpischikov_telegramm_servis/ - Телеграм накрутка подписчиков и просмотров бесплатно и дёшево.

В качестве примера стоит использовать создание тривиального бота:

  • Регистрация. Для регистрации своего бота вам потребуется обратиться к уже существующему боту @BotFather. С его помощью вы сможете зарегистрироваться и получить уникальный ID. Также он является ещё и токеном.
  • Программирование. Для программирования бота лучше всего использовать Python3. Настройки телеграмма позволяют не выгружать сообщения вручную, для автоматизации этого процесса можно применять webHook.
  • Команды. Соглашения "Телеграма" требуют, чтобы бот знал как минимум команды /start и /help. Структура message['from'] даёт боту доступ к данным пользователя – это его ID и имя. Общение с ботом может проходить в чате, личных сообщениях. Или пользователь будет оставлять свои сообщения в чате, а ответ на них получит в личных сообщениях.
  • Свобода. При необходимости разработчик может сделать бот более человечным. Правда, актуальны такие изменения могут быть только для личного общения. В hadler добавляем обработчик и затем пишем новый список команд, добавляя псевдоречь.
  • Не текст. Бот является полноправным пользователем "Телеграма", а значит, может передавать не только текст, но и изображения, музыку и стикеры.
  • Возможности. Использование API – самый удобный способ создания бота в "Телеграме". Используя современные технологические возможности, можно полностью автоматизировать многие повседневные действия.
  • Ограничения. На данный момент ограничено использование webHook, к счастью, это некритично и можно заменить другими опциями.

Как видите, боты в "Телеграме" работают очень просто, и каждый может написать своего.

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