Как работают боты в Телеграме - как написать своего

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Как создать бота в Телеграм на python для заработка - способы

С таким понятием, как телеграмм-бот, знакомы все – это специальная программа, которая в определённый момент осуществляет рассылку контента в чаты. На первый взгляд – ничего сложного, вы можете поставить любые настройки и автоматизировать общение со своей аудиторией.

Так как бот для Telegram – это программа, которая запускается на стороне пользователя и выполняет запросы к Telegram Bot API, никакой сложности процесс её создания не предполагает. https://prtut.ru/nakrutka_podpischikov_telegramm_servis/ - Телеграм накрутка подписчиков и просмотров бесплатно и дёшево.

В качестве примера стоит использовать создание тривиального бота:

Регистрация. Для регистрации своего бота вам потребуется обратиться к уже существующему боту @BotFather. С его помощью вы сможете зарегистрироваться и получить уникальный ID. Также он является ещё и токеном.

Программирование. Для программирования бота лучше всего использовать Python3. Настройки телеграмма позволяют не выгружать сообщения вручную, для автоматизации этого процесса можно применять webHook.

Команды. Соглашения "Телеграма" требуют, чтобы бот знал как минимум команды /start и /help. Структура message['from'] даёт боту доступ к данным пользователя – это его ID и имя. Общение с ботом может проходить в чате, личных сообщениях. Или пользователь будет оставлять свои сообщения в чате, а ответ на них получит в личных сообщениях.

Свобода. При необходимости разработчик может сделать бот более человечным. Правда, актуальны такие изменения могут быть только для личного общения. В hadler добавляем обработчик и затем пишем новый список команд, добавляя псевдоречь.

Не текст. Бот является полноправным пользователем "Телеграма", а значит, может передавать не только текст, но и изображения, музыку и стикеры.

Возможности. Использование API – самый удобный способ создания бота в "Телеграме". Используя современные технологические возможности, можно полностью автоматизировать многие повседневные действия.

Ограничения. На данный момент ограничено использование webHook, к счастью, это некритично и можно заменить другими опциями.

Как видите, боты в "Телеграме" работают очень просто, и каждый может написать своего.

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