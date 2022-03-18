Эксперт-мониторинг событий 26 марта – 1 апреля от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Российское эхо переговоров в Стамбуле, мобилизационные перспективы нижегородских инфраструктурных проектов и закономерное отношение нижегородцев к системе ЖКХ

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – переговоры ради переговоров или поле боя для победы.

Специально для "Минин – центра" военный эксперт, постоянный член "Изборского клуба" Владислав Шурыгин отмечает, что рано или поздно переговоры заканчиваются и документы подписываются.

Подписываться могут договоры о капитуляции, договоры о перемирии, договоры о чем угодно. Ключевой вопрос только о ходе и исходе войны. На это надо обращать в первую очередь внимание. Собственно говоря, переговоры ведутся ради переговоров и они должны вестись - для обмена пленными, проработки гуманитарных коридоров, призывов отказа ВСУ и национальных батальонов от пыток, все остальное решается на поле боя. Последнее заявление Зеленского - доказательство формального статуса межгосударственного общения, причем с противоположной стороны.

Несмотря на критику участников переговорного процесса менять состав делегации с нашей стороны не будут, а вот выступления участников по итогам раундов нужно корректировать и внимательно следить за тем, что они говорят. Эту площадку необходимо использовать как одну из редких возможностей для доведения до зарубежных СМИ твердой позиции руководства нашего государства. Нечеканные и невыверенные формулировки российских представителей могут вносить сомнения и сумятицу в головы украинцев, готовых поддержать Россию, и наших граждан.

Уровень поддержки спецоперации и президента доходит до 80%, но это карт-бланш народа на Победу! Всякие двусмысленности, озвученные официальными лицами крайне вредны для российского единства. Если остановиться на выборе места проведения переговоров, то для такого уровня его можно было выбрать даже на Марсе. Однако в какой-то степени подчеркиваются дружеские контакты президентов России и Турции, показывается определенное уважение Анкаре за отказ от присоединения к санкциям. Потому почему бы не реализовать эту просьбу Эрдогана.

Если анализировать непосредственно демилитаризацию и физическую денацификацию. Сегодня, исходя из добытых трофейных документов, мы убедились в том, что Украина готовилась провести масштабную операцию по истощению России, но начало спецоперации их упредило.

Спровоцировав конфликт на Донбассе, ВСУ планировали на рубежах измотать наши заходящие группы, заставить их перейти к обороне. А затем начать активными действиями наносить серьезные поражения, истощить Россию и принудить через месяц-полтора к признанию факта невозможности дальше продолжать войну.

Сегодня же основные направления освобождения – это юго-восток и юг. Это Донбасс и Николаев, далее Одесса. За месяц мы "размотали" несколько украинских группировок – под Киевом, под Харьковом, но главное вершится на Донбассе. Наступательный потенциал их подорван. Притом они сохраняются как боевые группы, и дерутся очень зло.

Киевская группировка, где сидело 30 тысяч только ВСУ и нацгвардейцев с добавкой примерно 7-8 тысяч всяких тербатов, если бы успела выйти из Киева и развернуться, могла бы нас сдерживать в 40-50 километров от Киева, и там начались бы тяжелые бои.

Но мы через 8 часов с начал спецоперации оказались в Гостомеле, закрепились в этом пригороде Киева, и сковали украинскую группировку. Все следующие три недели она занималась тем, что пыталась нас выбить. Группировка за это время, сильно поистрепавшись, утратила свои наступательные возможности. Одновременно был нанесен невосполнимый ущерб и другим группировкам ВСУ. После уничтожения украинской ПВО работа ВКС значительно облегчилась и увеличилась. Поэтому держать там полноценную группировку под Киевом, уже нет никакого смысла, и мы можем их перебросить их на другой фланг. Миттельшпиль продолжается.

Демилитаризация – это разгром украинской армии во всех ее проявлениях. Их танковые соединения в основном разгромлены. Большая часть их броневого парка утрачены или побита, ВВС (в стратегическом понимании) больше не существует, от ВМС остались только разбросанные мины. Теперь их стратегия заход в города и прикрытие мирными людьми. В глухой городской обороне их нужно расковыривать и выдавливать. Когда мы закончим с Мариуполем и с донецкой группировкой, это будет огромный удар по всей украинской формуле ведения войны.

Еще одна кровавая новелла Киева - призыв воевать неподготовленных людей. Смысл в этом один – попытка мобилизовать украинское общество, в военном отношении он небольшой. Без техники и вооружения сделать этих людей реальным эффективным инструментом невозможно. Это тот же немецкий фольксштурм, который своими юными телами на день-два задержали продвижение Красной армии.

Да, если сейчас в Киеве "ждут армию Венка", то в этом смысле, наверное, такое уничтожение собственного населения имеет смысл. Но если мы понимаем, что армия Венка не придет, то это уже преступление. Так же, как воевать в собственных городах. Даже немцы во время войны давали выходить мирному населению, если была возможность. Красная Армия из Сталинграда во время боев эвакуировала больше 100 тысяч гражданских. А украинская армия, которая давала присягу защищать свой народ, этим народом цинично прикрывается.

Киев рассчитывают на страшную картинку "разбомбленного русскими" Мариуполя и других городов с несчастными людьми, с дальнейшей раскруткой и резонансом в мировых СМИ.

Наши, воюющие в Мариуполе говорят – это основная для нас проблема. Продвижение идет тяжело и скорость обусловлена минимизацией ущерба мирным жителям, которые сидят в подвалах. Приходится просачиваться, использовать гранатометы, ПТУРы, выковыривать танками, но именно для того, чтобы не обрушивать здание на людей, которые под ним прячутся. Это требует огромного количества времени, ресурсов, это повышает наши потери, но это расчет украинцев. Потому что, если бы они выпустили мирное население, то кто бы тогда вообще думал о том, что можно использовать?

Есть 5-7 ключевых украинских городов, которые имеют символическое значение — так вот на украинцев операция в Мариуполе произвела отрезвляющее впечатление. Мыслящие люди в шоке, с оценкой трагических событий, приходит понимание, что их тоже сделают заложниками. И они в диком ужасе, представляют, что и с Харьковом, и с Одессой произойдет то же самое. И вопрос такой – готовы ли мы на это пойти? В этом случае мы говорим о целях войны. Демилитаризация, денацификация – до какой степени, до какой стадии? Должны ли мы штурмовать эти города или мы можем их просто жестко блокировать и потратить несколько месяцев на то, чтобы они там сидели, выпуская оттуда мирных жителей и разрешая гумконвои? Скорее всего, будут приняты адаптивные решения.

Прорубание же коридора в сторону Одессы и за Одессу до Молдовы с вычищением этой полосы будет уже следующим этапом.

А переговоры могут быть только с Вашингтоном, сюзереном Киева и только тогда, когда свершится Победа над этим нацистским проектом!

Региональная тема – мобилизационные перспективы нижегородских инфраструктурных проектов

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, выделение из федерального бюджета Нижегородской области дополнительных почти 3 млрд рублей на реализацию инфраструктурных проектов – логичный результат предшествующей работы региональной власти в этом направлении.

Напомним, что Нижегородская область была одним из лидеров в разработке, адаптации и последующей реализации нового формата инвестирования через инфраструктурное проектирование. Впервые об этом заговорили весной прошлого года, обозначив возможности и перспективы методов инфраструктурного инвестирования.

С того момента процесс инфраструктурного проектирования в Нижегородской области быстро приобрел реальное очертание, подкрепленное значительным федеральным финансированием.

Также сформировался универсальный кейс таких экономических инструментов как инфраструктурное кредитование (в вариациях государственно-частного формата), комплексное развитие территорий (масштабируемое до формата агломерации), что в совокупности и создавало систему инфраструктурного проекта, который можно было моделировать в зависимости от конкретных возможностей.

Нижегородские инфраструктурные инструменты стали эффективно примениться как базовые элементы конструирования различных моделей и программ перспективного развития.

В этой связи закономерно, что Нижегородская область оказалась в лидерах, получающих значительные федеральные средства на инфраструктурные проекты.

Очень важно, что эта экономическая методология оказывается востребованной в нынешнее сложное время, когда национальная финансово-экономическая система вынуждено ищет новые инструменты развития в условиях мобилизационного периода.

В условиях санкций и определенных ограничений инфраструктурные проекты в строительной сфере могут являться драйвером развития прежде всего региональной экономики. И тому есть масса исторических примеров в нашей национальной как дореволюционной, так и советской истории.

Создание инфраструктуры – мощный стимул, вытягивающий за собой смежные отрасли, обеспечивающий востребованность и занятость населения. В тоже время – это и создание экономической базы для перспективных высокотехнологических секторов экономики.

Напомним, что в Нижегородской области реализуется несколько проектов с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. Это строительство метро, развитие новых территорий нижегородской агломерации, редевелопмент исторического центра Н-Новгорода, строительство автомагистралей федерального значения и др.

В нынешних условиях универсальность моделирования за счет инфраструктурных инструментов открывает определенные возможности и для развития нижегородских муниципалитетов. Таким, например, как территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в г.Володарске.

В настоящее время в ТОСЭР планируют зайти несколько крупных резидентов, которым требуется создать масштабные производственные объекты.

В нынешних условиях развитие инфраструктуры требует активное развитие строительной отрасли и сырьевой базы с опорой на местные ресурсы. Это хорошо понимали в советское время. Это становится актуальным в новых мобилизационных условиях и закономерно повышает востребованность нижегородских сырьевых месторождений.

Таких как Шиморское месторождение шебня, Володарское месторождение строительных песков. Последнее было исследовано в советский период в связи с возрастающими потребностями региона в строительных песках различных фракций, и было спланировано в качестве объекта промышленного использования в рамках региона.

Востребованность региональных месторождений сырья, подобных Володарскому месторождению строительного песка, актуализировалась в связи с потребностями крупных инфраструктурных проектов в Нижегородской области в привязке к муниципалитетам. Для ТОСЭР г.Володарска это в частности создание дополнительных рабочих мест и увеличение отчислений в местный бюджет.

В целом результативность использования инфраструктурного инструментария сегодня будет зависеть как от оперативности, так и от масштабов и уровней его применения. В этой связи данный инструментарий сегодня актуален не только для региональной, но и для муниципальной власти.

Муниципальная тема – перемен требует наше ЖКХ

Сормовский район Нижнего Новгорода лидирует в антирейтинге по качеству оказания услуг ЖКХ

Эксперт "Минин – центра", сопредседатель Нижегородского регионального штаба Общероссийского народного фронта Борис Караганов для анализа складывающейся ситуации в системе ЖКХ предлагает совершить экскурс в 2003 год, когда на базе районных МУП "ДЕЗ", были сформированы частные управляющие компании.

В Автозаводском районе создано ООО "Наш Дом", в других районах города: ОАО "ДК Канавинского района", ОАО "Ленинского района", ОАО "Московского района", ОАО "Нижегородского района", ОАО "Приокского района", ОАО "ДК Советского района", ОАО "Сормовского района". Образовывались и небольшие частные компании, которые выходили на рынок управления многоквартирными домами.

Приватизация сопровождалась разговорами о том, что муниципальные предприятия не эффективны, к их деятельности у граждан много претензий. А вот частные управляющие компании в условиях рыночной конкуренции, предоставят гражданам более качественные жилищно-коммунальные услуги, то есть вовремя и качественно готовить дома к эксплуатации в зимних условиях, не допускать пролитий, своевременно ремонтировать подъезды, оперативно реагировать на жалобы и обращения жильцов и многое другое.

Прошло 19 лет, и уже можно делать выводы об улучшении качества управления многоквартирными домами, их технического обслуживания и ремонта. По - моему оно не улучшилось или незначительно улучшилось, и то по причине применения более современных материалов и технологий.

Ежегодно количество обращений жителей города с жалобами на деятельность домоуправляющих компаний растет. Горожан раздражает, в первую очередь, то, что нередко на их жалобы ДУКи не реагируют. Часто экспертам регионального отделения ОНФ приходиться выезжать на проблемные места, приглашая представителей коммунальных организаций.

Напомню, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ собственники квартир в многоквартирных домах сами избирают способ управления домом. Существует три способа управления МКД: управление управляющей организацией, создание ТСЖ, ТСН, непосредственное управление домом.

Жители, недовольные работой своей управляющей компании, часто спрашивают нас, о том, какой способ управления многоквартирным домом лучше. На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Нет идеального способа управления многоквартирными домами. На основании своего опыта скажу, что ТСЖ (ТСН) лучше создавать в большом новом доме, в небольших двух- трехэтажных домах создание ТСЖ, как правило, большого эффекта не дает. Но есть и исключения, если подобрать хорошего, грамотного, понимающего в жилищно-коммунальном хозяйстве человека в качестве председателя ТСЖ.

Самый сложный способ управления – непосредственное управление домом, когда жители из своих избирают представителя, которому поручают заключить договор с обслуживающей организацией на техническое обслуживание дома, а вопросы управления решают сами жители.

На практике же создается парадоксальная ситуация - со временем бенефициарам и работникам домоуправляющих компаний кажется, что не жители, а они являются хозяевами домов. Как следствие, могут позволять себе не отвечать и не реагировать на обращения жителей, создав в своих структурах мощные юридические отделы, профессионально борются с жителями, получая от жителей же зарплату.

Изменить форму управления своими домами жильцам очень сложно. ДУКи держатся за "свои" дома смертельной хваткой, используя возможности своих юристов и другие способы, не позволяя изменить способ управления или избрать новую управляющую компанию. Надо отметить, что расторжение жителями договора управления домом - сложный механизм.

На основании обращений граждан по этому вопросу, региональное отделение ОНФ обратилось в областное министерство энергетики и ЖКХ области с просьбой разработать четкий алгоритм действий граждан при смене способа управления домом или при смене управляющей компании. Такой алгоритм министерством был разработан.

Проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве Нижнего Новгорода и других муниципалитетов Нижегородской области много, и они касаются всех нас. Эксперты Регионального отделения ОНФ в Нижегородской области всегда будут помогать гражданам в их решении.