Дополнительные 30 млн рублей будут направлены на поддержку хлебопеков Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные 30 млн рублей будут направлены на поддержку хлебопеков Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Ранее на эти цели было выделено 90 млн рублей из федерального бюджета. Так, за каждую произведенную тонну продукции хлебопекам выплачивается 2,5 тысячи рублей. Дополнительные 30 млн рублей будут направлены из регионального бюджета.

Также сообщается, что Нижегородская область направит на федеральный уровень предложение об увеличении размера субсидии.

Кроме того, Глеб Никитин сообщил, что 40 млн рублей будет выделено на субсидии на топливо перерабатывающим организациям на территориях, где нет газа.

Напомним, что около трех млрд рублей будет направлено на поддержку экономики Нижегородской области.