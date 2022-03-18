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Эксперт-мониторинг событий 02 – 08 апреля 2022 года от АНО "Минин-центр"

08 апреля 2022 19:09  [92] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – особенности российских общественных настроений в условиях специальной военной операции на Украине

На прошедшей неделе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел серию социологических исследований, которые касалась отношения россиян к проведению специальной военной операции на Украине.

Результаты этих исследований анализируем вместе с известным нижегородским социологом, экспертом "Минин-центра" Александром Прудником.

– Введенные западными странами массовые и жесткие санкции в отношении России не привели к ожидаемому протесту российского общества. Эффект получается обратный. Социология показывает значительную поддержку россиян проводимой на Украине спецоперации и рост доверия к верховной власти страны.
Как Вы объясните это обстоятельство?

– Репрессивные санкции, введенные Западом против России, не привели, и при правильной модели поведения правящей элиты страны, не приведут к деструктивным политическим последствиям. Русское национальное самосознание всегда ощущает свою инаковость по отношению к остальному миру, как западной, так и восточной цивилизаций. Для русского общества быть отделенным, самодостаточным, замкнутым в себе является естественным состоянием. При этом, что очень важно, данное состояние русского самосознания не несет в себе никакой агрессии против иных культур, попыток навязать другим свою картину мира и модели поведения.

Действия Запада просто запустили в России процесс быстрого возвращения в естественное для нее состояние. Демонстрация агрессии со стороны Запада, попытка с его стороны изолировать Россию не вызовет никакой паники. Русские привыкли жить и выживать, опираясь только на самих себя.

В условиях внешнего давления в России происходит инстинктивное сжимание общества вокруг властного ядра. Если правящий слой действует в рамках ожидаемой со стороны общества парадигмы, то никакого раскола, никакого недовольства со стороны населения не будет.
В ожидаемых протестных настроениях россиян западные социальные технологи просчитались.

– Другое обстоятельство, которое фиксируют различные формы социологического исследования последней недели – массовый запрос на решительность, последовательность и четкую результативность политики, проводимой в сложных экономических условиях. Результаты социсследований показывают, что ради этого значительная часть российского общества готова выдержать вынужденные экономические трудности.
Что это? Ситуативное настроение, или особенность национального характера?

– Как это не покажется, на первый взгляд, странным, но сейчас русские остались de facto единственным европейским народом и по своему мироощущению, и по поведению.

При этом следует указать, что подавляющему большинству людей на нашей планете никогда не приходит в голову самоочевидная истина: русские являются самым большим европейским народом.
Русские, на фоне того, что сейчас происходит в западном мире, стали по своей исторической функции античным народом. Они воспринимают все, что происходит с ними в парадигме античных ценностей. В контексте военной грозы это означает именно античное отношение к ней, которое базируется на трех основаниях:
• когда гремит оружие, закон молчит;
• горе побежденным;
• победителей не судят.
Первый постулат означает, что попытки Запада объявлять о незаконности вооруженного вторжения в другую страну не будет оказывать на общественное мнение населения России никакого влияния, и не оказывает.
Русский народ – это народ-победитель. Для него приемлем только один исход нынешнего конфликта – победа!

– Социология также отмечает массовое общественное понимание новой реальности, которая объективно формируется на основе часто шоковых событий нынешней действительности и информационного пространства. Показательно, что в этом социальном процессе проявляется такое обстоятельство как запрос на изменения различного спектра.
Как, с Вашей точки зрения, этот запрос может трансформироваться в ближайшей перспективе?

– В результате нынешних событий в обществе обозначился фундаментальный раскол, который носит экзистенциональный характер. Подавляющая часть населения: около 80% является носителем русского мировоззренческого кода. Меньшинство представляет современную западную культуру. В кризисной ситуации конфликт между этими двумя картинами мира был неизбежен. Главная проблема в том, что носители западной системы ценностей составляют значительную часть современной элиты страны. Главный вопрос грядущих эпохальных событий состоит в том, удастся ли изменить состав правящей элиты и синхронизировать мировоззрение глубинного народы и его элиты.

Именно от этого зависит будущее России!

Региональная тема – формирование системы поддержки IT-отрасли в Нижегородской области

"Проект IT-кампуса в Нижнем Новгороде приобретает стратегическое значение с учетом ситуации в IT-отрасли", – отметил на уходящей неделе губернатор Глеб Никитин.

Как отмечает эксперт "Минин-центра", к.и.н., ведущий научный сотрудник, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории ННГУ им. Н.И.Лобачевского Александр Сорокин, в условиях функционирования региональных экономик в рамках санкционного давления со стороны США, Евросоюза и ряда других стран на ключевые отрасли экономики и народного хозяйства, особое место занимает вопрос о комплексной поддержки IT-отрасли.

В Нижегородском регионе она является одной из стратегических в связи с высокой концентрацией промышленных и наукоемких, высокотехнологичных производств.

Напомним, что вопросам поддержки IT-индустрии на федеральном уровне уделяется значительное внимание: так, еще 2 марта был подписан Указ Президента РФ о мерах поддержки IT-сектора, предусматривающий возможность субсидированного кредитования для компаний и льготную ипотеку и отсрочку от службы в армии для сотрудников данной отрасли.

На уровне субъектов в связи с уходом крупнейших зарубежных компаний отрасли с российского рынка одной из приоритетных является задача по сохранению занятости отечественных специалистов и вовлечения их в региональные проекты.

Отметим, что еще в 2021 году в регионе была принята "Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Нижегородской области", которая направлена на развитие информационной структуры образовательных организаций, обеспечение принятия управленческих решений на основе анализа «больших данных», предоставление значительного количества государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

В связи с этим нельзя не отметить создание Регионального центра компетенций по продвижению отечественного программного оборудования в области, который должен будет обеспечить импортозамещение в сфере IT-продукции. Помимо этого, в области разрабатывается цифровой маркетплейс отечественных бизнес-решений, который позволит обеспечить связь IT-компаний с крупными заказчиками.

Особо необходимо подчеркнуть работу "на опережение", которая предусматривает создание комфортных условий для профессионального роста, развития и дальнейшей работы молодых специалистов. Так, в Нижнем Новгороде к 2025 году появится IT-кампус, который будет представлять собой полностью готовую для проживания, образования и повышения квалификации современную инфраструктуру.

Данный проект является результатом совместной деятельности ННГУ им. Н.И.Лобачевского и правительства Нижегородской области, и в рамках его реализации уже принято решение о выделении земельных участков для строительства.

Данный комплекс мер должен обеспечить решение нескольких ключевых задач, имеющих стратегическое значение для Нижегородского региона: сохранение занятости высококвалифицированных сотрудников, поддержка и развитие молодых специалистов, расширение цифровых решений в сферах бизнеса и управления, а также импортозамещение отрасли за счет создания отечественных программных продуктов.

Муниципальная тема – Бухара станет городом-побратимом Нижнего Новгорода

По мнению эксперта "Минин-центра", директора Научно-образовательного центра востоковедения, доцента кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, члена Общественной палаты Нижнего Новгорода Эраджа Боева, установление побратимских связей между Нижним Новгородом и Бухарой – одним из древнейших городов Узбекистана – откроет новую страницу в современной нижегородской истории.

Бухара станет первым городом-побратимом Нижнего Новгорода в Центральноазиатском регионе, при этом связи между двумя городами уходят в глубину веков.

По данным летописных источников, первые сведения о торговой активности выходцев из Бухары в Нижегородском Поволжье относятся к XIV веку. Бухарские купцы постоянно присутствовали сначала на Васильсурской, а затем на Макарьевской ярмарках. В 1634 году бухарские купцы получили от русского правительства право на беспошлинную торговлю во всех поволжских городах, в том числе в Нижнем Новгороде. После открытия в 1817 году Нижегородской ярмарки на Стрелке бухарцы участвовали в ее работе вплоть до закрытия ярмарки в конце 1920-х годов.

Символическим фактом является то, что одна из парусно-винтовых шхун, выпущенных Сормовским заводом в середине 1850-х годов, получила название "Бухарец". На Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде действовал павильон Средней Азии, часть экспозиции которого была лично предоставлена бухарским эмиром Сеидом Абдулахад-ханом.

Научно-образовательные, культурные и экономические связи между Нижним Новгородом (Горьким) и Бухарой сохранялись как в советский, так и в постсоветский период, когда в Нижнем Новгороде возникла многочисленная диаспора выходцев из Узбекистана.

Необходимо отметить, что весной 2021 года между Нижегородской и Бухарской областями был заключен меморандум о сотрудничестве, подписанный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». Аналогичные меморандумы были подписаны с руководством Ташкентской и Кашкадарьинской областей Узбекистана. Помимо этого, с 1994 года действует соглашение о дружественных отношениях между Нижегородской и Сырдарьинской областями.

Данные документы предполагают развитие межрегиональных связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, предусматривают реализацию совместных инвестиционных проектов, организацию совместной производственной и предпринимательской деятельности. Таким образом, в настоящее время создана необходимая база для развития связей между Нижним Новгородом и Бухарой.

Побратимские связи между двумя городами могут опираться на совместный экономический потенциал. Так, Нижний Новгород, являясь крупнейшим промышленным центром, может обеспечить потребности Бухары в промышленной продукции, в том числе в такой сфере, как автопром. Бухара и Бухарская область располагают большим количеством природных ресурсов, в том числе минеральных, имеют развитую текстильную промышленность и сельское хозяйство, включающее в себя хлопководство, выращивание зерновых культур, фруктов и овощей, животноводство и шелководство.

Следует отметить, что Бухара может представлять большой интерес для туристической индустрии. Этот город имеет более чем 2500-летнюю историю, обладает уникальным культурным наследием и является признанным туристическим центром международного значения.

Перспективным направлением может также стать научно-образовательное сотрудничество между высшими учебными заведениями Н-Новгорода и Бухары.

Можно добавить, что в 2019 году было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Нижегородской областью и Согдийской областью Таджикистана, что в перспективе открывает возможности для развития связей между Нижним Новгородом и административным центром Согдийской области – Худжандом.

Перспективным представляется развитие внешних связей Нижнего Новгорода с городами из стран не только ближнего, но и дальнего зарубежья – с городами Ирана, с рядом провинций которого Нижегородская область в свое время заключила соглашения о сотрудничестве, а также с городами Индии. Можно смело утверждать, что активизация международного сотрудничества отвечает задачам современного развития Нижнего Новгорода. Более того, наш город постепенно возвращает себе статус одного из важнейших центров экономического и культурного взаимодействия России с Востоком.

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