Ремонтные работы на дорогах Автозаводского и Ленинского районов начнутся 11 апреля

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В Нижнем Новгороде стартует подготовка дорог к ремонту дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев.
В рамках работ будет произведён демонтаж бортового камня и старого покрытия, потом рабочие отфрезеруют проезжую часть, чтобы убрать старый асфальт.
Так, у же завтра, 11 апреля, работы начнутся на проезжей части на проспекте Ильича и Южном шоссе в Автозаводском районе, а также на улицах Волочильной и Гвоздильной в Ленинском районе.
Всего на 2022 год ремонту было запланировано 16 участков дорог, включая улицы Ларина, Ванеева и Южное шоссе.
По словам Юрия Шалабаева, в результате торгов было сэкономлено 256 млн рублей. Это позволит отремонтировать дополнительно ещё 7 участков дорог.
Напомним, по нацпроекту в 2021 в нормативное состояние были приведены 30 участков автомобильных дорог. На эти цели в прошлом году было направлено 933,9 млн рублей.
Ранее сообщалось, что шесть участков дорог, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтируют в 2022 году в Нижнем Новгороде в рамках БКД. Также в нормативное состояние приведут дороги к школам и детским садам.Кроме того, в рамках программы "Вам решать" будут отремонтированы дороги на 35 улицах: по 6 участков в Автозаводском и Канавинском районах, по 3 в Нижегородском и Московском районах, 2 участка в Ленинском районе, 5 в Советском районе и 7 участков дорог в Сормовском районе.
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