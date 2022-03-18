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Общество

Ремонтные работы на дорогах Автозаводского и Ленинского районов начнутся 11 апреля

10 апреля 2022 15:23  [35] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде стартует подготовка дорог к ремонту дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев.

В рамках работ будет произведён демонтаж бортового камня и старого покрытия, потом рабочие отфрезеруют проезжую часть, чтобы убрать старый асфальт.

Так, у же завтра, 11 апреля, работы начнутся на проезжей части на проспекте Ильича и Южном шоссе в Автозаводском районе, а также на улицах Волочильной и Гвоздильной в Ленинском районе.

Всего на 2022 год ремонту было запланировано 16 участков дорог, включая улицы Ларина, Ванеева и Южное шоссе.

По словам Юрия Шалабаева, в результате торгов было сэкономлено 256 млн рублей. Это позволит отремонтировать дополнительно ещё 7 участков дорог.

Напомним, по нацпроекту в 2021 в нормативное состояние были приведены 30 участков автомобильных дорог. На эти цели в прошлом году было направлено 933,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что шесть участков дорог, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтируют в 2022 году в Нижнем Новгороде в рамках БКД. Также в нормативное состояние приведут дороги к школам и детским садам.

Кроме того, в рамках программы "Вам решать" будут отремонтированы дороги на 35 улицах: по 6 участков в Автозаводском и Канавинском районах, по 3 в Нижегородском и Московском районах, 2 участка в Ленинском районе, 5 в Советском районе и 7 участков дорог в Сормовском районе.

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Теги:
Дороги Нацпроект Ремонтные работы
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