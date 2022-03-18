Ученые ННГУ работают над новыми сенсорами для электронного носа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ученые ННГУ работают над новыми сенсорами для электронного носа. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Согласно информации, разработка ведется в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ), а финансирование проекта до 2024 года составит 21 млн рублей.

Электронный нос может обнаруживать и распознавать запахи и вкусы с помощью матрицы датчиков.

По словам руководителя проекта, проректора по учебной работе ННГУ Александра Князева, основой для датчиков станет разрабатываемое новое поколение универсальных неорганических наноматриц на основе оксидов цинка, меди, теллура и висмута.

Данное устройство необходимо для раннего предупреждения о техногенных, химических и биологических угрозах, мониторинга окружающей среды, обеспечения безопасности на транспорте, а также в здравоохранении и пищевой промышленности.

Как рассказали ученые, "чувствительность к запахам" у электронного носа зависит от метода синтеза оксидных систем. Сотрудники кафедры аналитической и медицинской химии ННГУ разработают первый в мире прямой одностадийный метод синтеза оксидов из высокочистых элементов путём плазмохимического осаждения из газовой фазы.

Александр Князев рассказал, что эта разработка позволит обеспечить наилучшую чистоту и наибольшую подвижность электронов в материале, что сделает электронный нос чувствительным даже к малым концентрациям веществ и придаст сенсорным веществам новые свойства.

Также в рамках гранта РНФ будут проведены исследования физико-химических свойств полученных материалов и анализ механизмов модификации свойств полученных комбинированных наноструктур.

Ранее сообщалось, что 12 разработанных учеными ННГУ технологий могут быть внедрены в течение 6-8 месяцев.