Новая кофейня откроется в пассажирском терминале нижегородского аэропорта Общество

Фото: пресс-служба аэропорта

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новая кофейня откроется в пассажирском терминале нижегородского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова.

Согласно информации, в левом крыле на первом этаже пассажирского терминала после реконструкции расположится M9_ROASTERS.

Открыть новое заведение планируется в первых числах мая. Кофейня будет работать круглосуточно, без перерывов и выходных.

Сообщается, что это второе заведение, которое будет открыто после реконструкции в рамках реновации точек общественного питания. В апреле уже начала работу кофейня "Кофе и Шоколад", расположенная в общей зоне ожидания вылетов терминала.

Также на начало июня запланировано открытие ресторана "Фри Флай", который разместится в зоне ожидания внутрироссийских вылетов после прохождения предполетного контроля.