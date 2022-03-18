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Новая кофейня откроется в пассажирском терминале нижегородского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова.
Согласно информации, в левом крыле на первом этаже пассажирского терминала после реконструкции расположится M9_ROASTERS.
Открыть новое заведение планируется в первых числах мая. Кофейня будет работать круглосуточно, без перерывов и выходных.
Сообщается, что это второе заведение, которое будет открыто после реконструкции в рамках реновации точек общественного питания. В апреле уже начала работу кофейня "Кофе и Шоколад", расположенная в общей зоне ожидания вылетов терминала.
Также на начало июня запланировано открытие ресторана "Фри Флай", который разместится в зоне ожидания внутрироссийских вылетов после прохождения предполетного контроля.Ранее сообщалось, что перелеты по более чем 30 направлениям запланированы в весенне-летнем расписании нижегородского аэропорта.
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