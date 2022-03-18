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Общество

Учёные ННГУ ищут новый способ лечения тяжёлых форм депрессии

14 апреля 2022 11:03  [153] Общество

Фото: пресс-служба вуза

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Учёные Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского ищут новый способ лечения тяжёлых форм депрессии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, сотрудники вуза исследуют влияния рецепторов серотонина 5-HT4 и 5-HT7 или "гормона счастья" на нервные клетки, повреждённые тяжёлыми формами депрессии у человека.

В частности, планируется выявить до сих пор неизвестные молекулярные механизмы влияния серотониновых рецепторов на атрофию нервных клеток при моделировании большого депрессивного расстройства на лабораторных животных.

Данное исследование проводится в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ). Финансирование до 2024 года составит 21 млн рублей.

Депрессией в мире страдают более 300 млн человек. При этом в России большое депрессивное расстройство диагностировано у 8 млн человек, что составляет почти 6% населения. Лечение клинической депрессии обходится в 523,3 млрд рублей в год.

"Раскрытие молекулярных механизмов влияния различных типов рецепторов серотонина на развитие нарушений морфологии и функционирования нейронов и клеток головного мозга при тяжёлых формах депрессии, исследование их роли в формировании памяти и обучения в норме и при патологии откроет новые терапевтические мишени для лечения депрессии", – сообщила в заключение кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник ННГУ Елена Митрошина.

Ранее сообщалось, что ученые ННГУ также работают над новыми сенсорами для электронного носа. Он может обнаруживать и распознавать запахи и вкусы с помощью матрицы датчиков.

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Теги:
Вузы ННГУ
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