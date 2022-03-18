Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Новости партнеров

Изготовление брелков на заказ

17 апреля 2022 09:34  [67]

В любом возрасте и всегда приятно получать подарки, пусть даже небольшие и самые примитивные. Отдельного внимания заслуживают брелки на заказ, демонстрирующие наглядно эксклюзивное индивидуальное оформление. Компания специализируется на производстве таких небольших, но оригинальных и востребованных приспособлений. Клиент может заказать практически любое исполнение брелка.

Из особенностей

Сегодня описываемые изделия пользуются высоким спросом, все потому, что они изготавливаются с учетом поставленных задач. В результате получаются предметы, соответствующие конкретной заданной тематике, превращаясь в оригинальный и необычный подарок. Часто брелки заказываются к:

  • юбилею или дню рождения;
  • венчанию или свадьбе – особая тематика;
  • дате создания компании для вручения сотрудникам;
  • для размещения фотографии близкого человека;
  • с именем и пр.

Специалисты компании изготавливают брелки из металла, где будут присутствовать всевозможные рисунки, надписи, картинки. Если задуматься, такие предметы человек регулярно использует в повседневной жизни. Они закрепляются на ключах, презентуются различными компаниями вовремя проведения промо акций, т.к. содержат соответствующие логотипы. Более того изделия, изготовленные в индивидуальном формате, станут наглядной демонстрацией стиля.

Специалисты принимаются за изготовление брелков, руководствуясь индивидуальными эскизами, работа осуществляется исключительно на усовершенствованном оборудовании. Основные варианты, пользующиеся спросом:

  • латунные изделия, имеющие рельеф – отличие заключается во внешнем презентабельном виде, приятных тактильных ощущениях;
  • металлические (нержавейка, латунь) и акриловые приспособления с гравировкой станут отличным памятным подарком или сюрпризом из-за долговечности, сохранения изначального вида;
  • предметы, имеющие цветное оригинальное нанесение, создаются с применением акрила, нержавейки, латуни, они лучше всего подходят для нанесения различных фотографий, рисунков, изображений, нередко это бывают индивидуальные надписи, логотипы и пр.

Основное преимущество сотрудничества с компанией представлено наличием большого опыта в изготовлении нетиповых и оригинальных брелков. Специалисты в своей работе проявляют креативность и творческие навыки. Не удивительно, что каждому клиенту предоставляется та продукция, на которую он рассчитывает. Во многом результаты даже превосходят ожидания. Теперь с уверенностью можно сказать твердое "нет" скучным предметам.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph