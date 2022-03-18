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29 апреля 2022 13:17  [131] Тестирование интеллектуальной системы управления дорожным движением начнётся в Нижнем Новгороде летом
Общество

Тестирование интеллектуальной системы управления дорожным движением начнётся в Нижнем Новгороде летом

29 апреля 2022 13:17  [131] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода обсудили предстоящую транспортную реформу. Директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артём Бафанов и представители АО "Институт Стройпроект" рассказали о планируемых изменениях.

В частности, в рамках реформы будет произведён перевод на регулируемые тарифы абсолютно всех маршрутов. Кроме того, будут внедрены интеллектуальные транспортные системы с элементами адаптивного управления светофорными объектами, произведена модернизация электротранспорта, а также введён жесткий контроль за работой всех без исключения маршрутов.

Артём Бафанов заявил, что уже летом интеллектуальная система управления дорожным движением будет опробована на ряде светофоров в Нижнем Новгороде. Так, установленные на светофорах видеодетекторы будут оценивать интенсивность транспортного потока и автоматически корректировать работу светофоров.

Камеры могут идентифицировать транспортные средства, чтобы давать приоритет общественному транспорту. Только за счёт этого пропускная способность улично-дорожной сети может увеличиться до 20%, подчеркнул директор ЦРТС.

Также на завершающее стадии находится разработка интерактивной карты, на которой каждый пассажир сможет выстроить наиболее оптимальный для себя маршрут, задав точку выезда и пункт прибытия. Информация об изменениях в работе общественного транспорта будет доступна в том числе через диспетчеров колл-центра новой маршрутной сети, которые будут работать ежедневно с 6:00 до 22:00.

Кроме этого, рассказал Бафанов, планируется до запуска новых маршрутов создать тематическое сообщество в соцсетях и организовать выпуск спецгазеты для информирования населения.

По словам председателя гордумы Олега Лавричева, представленная нижегородцам новая маршрутная схема получила широкий общественный резонанс.

"Теперь нам предстоит понять, что всех нас ждёт после её введения. В теории все выглядит логично, продуманно и аргументированно, но если сопоставить эту модель с реальной обстановкой, то возникают вопросы, например, укомплектованности города подвижным составом и квалифицированными водителями. Сейчас необходимо оценить новую транспортную схему в действии, понять и исправить недоработки", – отметил Лавричев.

Депутаты приняли решение ежеквартально совместно с ЦРТС анализировать внедрение новой маршрутной сети.

Ранее сообщалось, что экспертный совет по рассмотрению новой маршрутной сети нижегородской агломерации оценил, как предстоящая реформа повлияет на условия пользования общественным транспортом людьми с ограниченными возможностями.

Напомним, "горячая линия" по работе новой маршрутной сети уже запущена.

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Теги:
движение Общественный транспорт Транспорт
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